«Завезли 13 турецких снайперов?»: В Армении наступил «переломный» день — сразу три митинга

Все в Армении готовятся к «большому понедельнику», считая, что этот день станет для этой страны переломным. Тут запланированы сразу три больших митинга. Фото: REUTERS

Все в Армении готовятся к «большому понедельнику», считая, что этот день станет для этой страны переломным. Тут запланированы сразу три больших митинга.

Сначала партия бывшего президента Армении Тер-Петросяна проведет траурный марш. Потому что сегодня - годовщина событий 2008 года, когда после выборов президента в результате акций протеста, а здесь это традиционно происходит на выборах, в результате столкновений погибли восемь протестующих. И один сотрудник полиции.

И вот партия Тер-Петросяна проведет траурный молебен, а затем пройдет маршем до кладбища, где захоронены погибшие во время Карабахской войны и волнений 2008 года.

Но основные митинги – это в 17 часов по Московскому времени - акция оппозиции на проспекта Баграмяна. Это центр Еревана, часть проспекта перекрыта уже несколько дней. Там стоит палаточный городок напротив парламента - Национального собрания. И оттуда стартуют шествия по городу.

И в 17.30, практически в одно и то же время, стартует митинг действующего премьера Армении Пашиняна на площади Республики. Это не так уж и далеко друг от друга. То есть, вероятность столкновений, провокаций высока.

Тем более, что накануне начали распространять слухи один другого страшнее. Кто-то говорит, что в Армению проникла группа турецкого спецназа из 13 человек. Причем, эти слухи фонтанируют подробностями, что это третий пехотный полк. Даже фамилии этих спецназовцев называют...

Ну, бред, конечно, полнейший.

Уже служба нацбезопасности Армении опровергла эту информацию.

Так же ходят слухи, что для съемок провокаций сюда заезжает турецкая съемочная группа. Естественно, МИД Армении уже тоже эту информацию тоже опроверг.

Тем не менее, есть опасения, что какие-то провокации будут. По слухам вплоть до попыток украинского сценария, когда неизвестные снайперы стреляют в силовиков и протестующих, провоцируя на радикализацию.

По оценкам местных более-менее независимых экспертов, Пашиняна поддерживают, может быть, 10% политически активного населения, которое ходит по митингам. Фото: REUTERS

Не знаю, насколько это соответствует действительности, потому что пока, за исключением потасовок между разными лагерями протестующих, все-таки, все происходит без большой агрессии. Ее почти нет, за исключением, как бывает в толпе – человек прекрасного армянского коньяка перебрал, его тянет на подвиги. Но общего радикального настроения пока не заметно.

Хотя выступления достаточно жесткие.

Работает ли кто-то при этом в Армении или все на митингах? Дело в том, что даже самом многочисленном шествии в субботу участвовало лишь около 3 тысяч человек. Это не шибко массовые мероприятия.

По оценкам местных более-менее независимых экспертов, Пашиняна поддерживают, может быть, 10% политически активного населения, которое ходит по митингам. А оппозицию поддерживают, может, 15%. А все остальное – это пассивное большинство, которое уже не доверяет ни тем, ни другим. И смотрит, чем все это дело закончится.

Но обе стороны действительно называют этот день «переломным».

Пашинян, например, сегодня обещает какие-то откровения, посрывать покрывала со всех «армянских тайн».

Но вот сегодня армянская весна превратилась в армянскую зиму, потому что регион накрыл мощный снеговой фронт, перекрыты очень многие дороги. Поэтому на митинги не приедут люди из регионов из-за перекрытых перевалов, дорог. Очень большой снегопад! Погода может подморозить переломность этого понедельника.

Так что посмотрим.

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