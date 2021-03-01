Почему Twitter четвертый год отмахивается от законов России и требований Роскомнадзора

Twitter демонстративно уже четвертый год показывает, что работая в нашей стране, на «местные» законы смотрит свысока Фото: REUTERS

Более 28 тысяч требований с начала 2017-го года об удалении материалов с запрещенным в России контентом направил Роспотребнадзор в Twitter. Десятую часть — более 2800 публикаций — соцсеть так и не убрала. Проигнорированы рекомендации надзорного ведомства «зачистить» ссылки на три с половиной сотни статьей с детским порно. В упор «не замечает» соцсеть более 170 материалов про изготовление и использование наркоты. Как и более чем 2300 публикаций о самоубийствах и способах уйти из жизни. А ведь есть еще 43 ссылки на действия запрещенного в России Исламского государства.

Роспотребнадзор полагает, что соцсеть ни с запрещенным контентом не борется, ни требования закона «О персональных данных» выполнять не собирается — то есть, отказывается хранить информацию о российских пользователях на серверах, расположенных в нашей же стране.

Почему Twitter столь демонстративно уже четвертый год показывает, что работая в нашей стране, на «местные» законы смотрит свысока? И при этом блокирует российские аккаунты, которые самой соцсети «не нравятся» (около сотни «нежелательных» заблокированы за минувший февраль)?

За комментариями «КП» обратилась к Президенту Международной академии диджитал коммуникаций Андрею Яблонских.

- Отчего Twitter часто «не замечает», когда из России ему указывают на нарушения законодательства?

- У них в России нет официального представительства — кроме рекламного. Потому и общаться с ними в этом плане тяжело —как выйти на людей, которые бы за контент отвечали? В отличии, скажем, от того же Тик Тока. Противостояние у Роскомнадзора с Тwitter длится с 2017-го года. У наших нервы не выдержали — ну сколько же можно?

- То есть они делают, что хотят — из-за пробелов в законах?

- Если мы говорим о соцсетях - у нас большая проблема с исполнением ими российского законодательства. Недавно прошло обсуждение о том, что необходимо международное регулирование, так как у каждой страны есть свои законы. Если соцсеть начинает работать во всех странах, проблематично даже для самой соцсети следить за соблюдением всех региональных нормативов. Им иногда проще вообще не открывать доступа к ресурсу на ту или иную страну. И потому международное законодательство в плане контента соцсетей и мессенджеров необходимо в ближайшее время.

- Эта соцсеть — самый злостный нарушитель?

- Twitter, возможно, стал первой ласточкой, на котором решили что-то опробовать. Да, детская порнография и пропаганда наркотиков вне закона в любой стране. Но подобного рода контент появляется в больших количествах во всех соцсетях. Только где то это чистят быстро — по жалобам самих пользователей. А где-то это происходит не быстро. Возможно, часть ссылок связаны с какими то «левыми» аккаунтами. И то, что twitter не будет удалять сразу такие аккаунты — это возможно: должно поступить достаточно большое количество жалоб для «зачистки».

- Но другие ведь не ждут вала возмущений?

- Знаю, что например YouTube, как только идут ссылки на нарушение авторского контента, удаляет в течении нескольких дней. Максимум неделя. Почему Twitter так не делает — большой вопрос к самой сети. И почему эта соцсеть вообще настолько не любит нашу страну.

- А она не любит - в февраля заблокирована сотня российских аккаунтов.

- Мы с этим сталкивались не один раз. Российские аккаунты блокируются с огромным удовольствием. Иногда объясняют причины, иногда общими словами отделываются. Когда же идут публикации откровенно антироссийской направленности и Роскомнадзор просит принять меры — обратная реакция, ничего «не замечается». Это связано не только с Тwitter, но и с Facebook. Но так не должно быть. Это не правильно.

- Но рычагов влияния нет серьезных — кроме штрафов?

- Вот Тwitter заблокировал аккаунт Трампа, на тот момент президента США — и какие рычаги? Надо либо выяснять свод правил - за что блокируется, за что нет - либо вообще исключать пользование этой соцсетью. Ну вот с Facebook же идут постоянные переговоры. Где то что-то делают, что-то нет. В диалоге они хоть к чему то прислушиваются. Причем переговоры идут не первый год. В отличие от того же Тwitter. У рекламного агентства, которое отвечает за соцсеть в России, кажется, все прекрасно. А с точки зрения других вещей — это выглядит бесполезным.

- Но вряд ли штраф от 800 тысяч до 8 миллионов рублей будет безболезненным - только вот кому его выставят?

- Хороший вопрос. Честно, не знаю, есть ли у них в настоящее время какое то юридическое лицо на территории РФ, на чей адрес постановление с этим штрафом могло бы прийти.

- Если штраф будет повторный, он, как полагают, может составить до пятой части годовой выручки этой соцсети.

- От годовой рекламной выручки - на территории России. Цифры известны, по ним они обязаны отчитываться ежегодно. Но для них это не болезненно, в глобальных масштабах. Однако, если штрафы пойдут постоянные —вот это для них может стать опасной историей...