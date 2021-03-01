Максимально открыто и конкурентно: руководство «Единой России» установило партийному активу стандарты проведения предварительного голосования

«Единая Россия» запустила процедуру отбора активистов, политиков и волонтеров, желающих принять участие на выборах в Госдуму и избирательных кампаний других уровней. В конкурсе имеют право принять участие все зарегистрированные на территории страны избиратели.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА САМЫХ СИЛЬНЫХ

Модель предварительного голосования и положение о его проведении утверждена по итогам заочного заседания Бюро Высшего совета «Единой России» и Генсовета 1 марта. Процедура пройдет по максимально открытой первой модели - голосовать смогут все зарегистрированные избиратели. Этот вариант поддержал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с секретарем Генсовета Андреем Турчаком.

«Процедура позволяет по-настоящему проявить приоритеты и предпочтения избирателей. Наши избиратели к этой процедуре привыкли и относятся как к необходимой», — пояснил Дмитрий Медведев.

Андрей Турчак сообщил, что предварительное голосование дает возможность выбора самых сильных кандидатов.

«Они получают доверие всех избирателей, а не только членов нашей партии. По итогам дискуссии большинство коллег в регионах эту позицию поддержали. Мы даем возможность участвовать в процедуре всем желающим — каждый житель страны может выбрать своего кандидата», — пояснил политик.

«ОБНОВИТЬСЯ НА ПОЛОВИНУ»

С середины марта начнется регистрация кандидатов на сайте pg.er.ru. До 29 апреля «Единая Россия» будет принимать анкеты участников, после в течение месяца кандидаты будут вести кампанию. Само голосование состоится с 24 по 30 мая в электронной форме. Это не только максимально безопасная, но и прозрачная процедура, подчеркнул Андрей Турчак. Избирателей будут верифицировать через портал Госуслуг.

«В ходе процедуры будет обеспечена прозрачность. Нам важно выявить тех, кто реально готов к политической конкуренции. Кто победил в предварительном голосовании — тот и пойдет на выборы», — сказал Андрей Турчак.

19 сентября помимо депутатов Госдумы нового созыва будут избраны восемь губернаторов, депутаты 39 региональных заксобраний и 11 административных центров. Окончательный список кандидатов будет сформирован на Съезде «Единой России». По словам Андрея Турчака, он запланирован на первую половину июня. В руководстве партии ожидают, что состав кандидатов может обновиться на половину.

«ДРУГИЕ НЕ ХОТЯТ РАССТАВАТЬСЯ С ВЛАСТЬЮ»

«Единая Россия» дает возможность самым разным людям, в том числе и непартийным, поучаствовать в предварительном голосовании. Если они победят в праймериз, то партия их выставляет в качестве кандидатов в депутаты, - говорит Олег Матвейчев, политолог, профессор Финансового университета при Правительстве РФ. - Причем это решают не члены «Единой России», а сами избиратели, потому что праймериз проходят по первой модели, когда голосовать за возможного кандидата могут все избиратели России».

Эксперт отметил, что участвовать в предварительном голосовании избиратели будут «электронным образом» из-за пандемии. То есть можно будет через «Госуслуги» зайти на сайт, выбрать понравившегося кандидата, проголосовать за него и голос будет учтен.

«Особо хочу подчеркнуть, что «Единая Россия» - это единственная партия в стране, которая все время обновляется и привлекает новых людей, дает им возможность социальных лифтов. Другие партии этого не делают. В них сидит узкая заскорузлая прослойка близких к руководству людей, которые все время выдвигают одних и тех же кандидатов. Сколько ни призывали другие партии отказаться от этой практики и тоже у себя проводить праймериз, они этого не делают. Руководители партий – хоть КПРФ, хоть ЛДПР, хоть СР – не хотят расставаться со своей внутренней властью», - резюмировал Олег Матвейчев.