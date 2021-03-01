Лекарство «Мир-19» от коронавируса: что известно о новом препарате, про который доложили Путину

Сейчас проходит первая фаза клинических испытаний препарата "Мир-19". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова во время встречи с Владимиром Путиным объявила, что завершается первая фаза клинических испытаний «Мир-19» - нового препарата для лечения ковида.

Что это за средство и как оно будет лечить коронавирус, «Комсомолке» рассказал иммунолог, эксперт фарм-рынка, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

- Информации по поводу этого препарата в открытых источниках немного. Однако, можно сказать, что он разработан на основе технологии интерферирующих РНК (siRNA), которые уже давно исследуются на предмет их возможного терапевтического применения. Это двухцепочечные РНК небольшого размера (20-30 пар нуклеотидов). Их производят так, чтобы в организме они начинали блокировать целевые мРНК, на базе которых происходит синтез определённых (к примеру, вирусных) белков. Таким образом, в теории можно блокировать синтез определенных белков в клетках. Если препарат вводится через дыхательные пути, то эти РНК проникают в слизистую и взаимодействуют с так называемой матричной РНК (содержит информацию о первичной структуре последовательности аминокислот, - прим. ред.) и блокируют процесс синтеза определенных белков, например, белков вируса SARS-CoV-2. Когда человек заболел и идет активное размножение вируса, нужно доставить интерферирующие РНК в клетки таким образом, чтобы прекратить синтез его белков. На это и направлен препарат, - говорит Николай Крючков.

Иммунолог Николай Крючков.

Скорее всего, «Мир-19» уже прошел значительный объем доклинических испытаний на животных и в культурах клеток и, вероятно, его достаточная безопасность у животных подтверждена, считает эксперт. Сейчас проходит первая фаза клинических испытаний на 50-ти здоровых добровольцах.

- Исследование начато в середине января, а закончить его предполагают в середине марта, что очень быстро (действующее разрешение Минздрава России на клиническое исследование выдано до конца 2021 года). Регистрация этого препарата, вероятно, будет идти по ускоренной процедуре, предусмотренной на время пандемии COVID-19.

Сама технология, которая здесь использована, интересная и перспективная, особенно в отношении вирусных заболеваний. Но на практике сложно подобрать составы интерферирующих РНК так, чтобы препарат работал. Отдельной задачей является доставка siRNA внутрь клеток. Многое может пойти не так. Однако разработчик – Институт иммунологии ФМБА России – один из главных отечественных центров в области исследований интерферирующих РНК и этой темой занимается уже более 15 лет. И, по-видимому, данный оригинальный лекарственный препарат стал результатом многолетней работы. Эффективность препарата будет понятна только после завершения клинических исследований, причем не первой фазы, а второй или третьей, когда тесты будут проводиться на пациентах, зараженных коронавирусом. Но есть надежда, что эта технология, наконец, сработает, как и в случае с вакцинами на платформе мРНК. В теории, должно сработать.

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