Путину рассказали о вакцине будущего: «Мир-19» защитит от коронавируса на 13-17 лет

Президент принял в Кремле отчёт главы МФБА. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Вероника Скворцова, в прошлом - глава Минздрава, а ныне — руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), во время доклада Владимиру Путину использовала множество «чисто медицинских слов». Но президент, как известно, за время пандемии настолько погрузился в эту тему, что - легко и сам «оперировал» терминами.

А пришла Скворцова с любопытными новостями — о разработке в России нового препарата от коронавируса и принципиально новых «вакцин будущего.

- Из разработок препаратов я бы отметила две, - сразу же заинтриговала она. - Первая – это уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Этот препарат мы назвали «Мир-19», потому что он абсолютно безопасный, он не влияет на геном человека, не влияет на иммунитет, но при этом высокоэффективно поражает вирус. В экспериментах на животных в 10 тысяч раз снижается вирусоносительство! Но, кроме того, предотвращает самые тяжёлые формы коронавируса, пневмонии, острые респираторные синдромы.

Скворцова пообещала, что первая фаза испытаний этого препарата закончится уже к середине марта. И начнется работа с пациентами.

- И второй момент, – это разработка новой технологической платформы для создания вакцин против COVID следующего уже поколения, - заявила Скорцова, объяснив, что такие вакцины будут работать против любых мутаций коронавируса. - Это позволит развить иммунитет не через активацию антител, а иммунитет на клеточном уровне. Преимущество которого - длительность. Если иммунитет с антителами, как правило, держится месяцами, то клеточный иммунитет – годами! Экспериментами доказано сохранение этого иммунитета до 13–17 лет!

Как обнадежила Скворцова, сейчас получена первая рецептура этого препарата - «кандидатный» препарат. А ко второй половине года напнутся клинические исследования.

- Хорошо, - дал оценку президент. - Если всё пойдёт нормально, вторая половина года, да?

- С июля, - уточнила Скворцова.

- Это будут клинические исследования? Сколько они длятся?

- Если проводить с большим количеством пациентов, тогда несколько месяцев – так, как это было и для «Вектора», и для «Спутника», для наших вакцин.

- Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе, - переспросил на всякий случай Путин, имея ввиду «британский» и прочие разновидности коронавируса, появившиеся в последние недели.

- Да, Владимир Владимирович, - подтвердила Скворцова.