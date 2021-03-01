Получила жуткие травмы, перед смертью не вставала и продолжала пить: что произошло с дочерью певицы Тамары Миансаровой

Певица Тамара Миансарова. Фото: Wikipedia

Народная артистка Тамара Миансарова умерла почти четыре года назад в Москве в возрасте 86 лет. В последние годы жизни звезда советской эстрады была прикована к постели. Некогда блиставшая эстрадная певица прозябала в нищите, но при этом старалась помогать своей дочери Екатерине, судьба которой сложилась очень трагично.

Тамара Миансарова исполняла такие песни, как "Черный кот", "Топ-топ, топает малыш", "Пусть всегда будет солнце", "Летка-енка" и многие другие. Всего в ее репертуаре порядка 400 композиций на русском, украинском и польском языках, многие из которых стали шлягерами. Лирическое сопрано легенды эстрады покоряло слушателей по всему миру.

Последние годы жизни артистка сложились драматично. Она могла ходить и была прикована к постели. Дочь Екатерина мать не навещала. Сын Миансаровой и вовсе разругался с родительницей. "Последние пять лет мы практически не общались", - рассказывал 64-летний Андрей.

Дочь Тамары Миансаровой Екатерина на похоронах матери. Фото: Борис КУДРЯВОВ

А недавно он сообщил, что его сестра умерла от пьянства. "У моей сестры Катюхи жизнь закончилась трагически. Ее погубил алкоголь. Была замужем за хорошим парнишкой Женькой Тухмановым, который играл на басу в каком-то коллективе. Но они допились до того, что Женьку приревновали к кому-то и убили. Катя была настолько пьяна, что даже не заметила этого. Только когда мама ее разбудила, она увидела, что Женька - уже труп", - огорошил мужчина.

Спустя несколько лет с дочкой Миансаровой произошла еще одна непонятная история. Ее доставили в больницу с жуткими травмами. Она не могла вспомнить, что случилось. Одни говорили, что она попала под грузовик, другие - что свалилась с балкона.

Знаменитая родительница, пока могла ходить, опекала дочь. Она возила ей еду. "А дочка с перепоя еще воротила нос: «Я не буду это есть». Однажды заехала маме по голове то ли сковородкой, то ли еще чем-то тяжелым. После этого удара мама вышла из автобуса и потерялась: на какое-то время выключилась память. Когда маме по состоянию здоровья стало уже тяжело к ней ездить, Катя влезла в огромные долги. Взяла кредит, а что его нужно возвращать - забыла. Чтобы выпутаться, пришлось продать прекрасную двухкомнатную квартиру и переехать в однушку", - цитирует сына певицы "Экспресс газета".

После смерти мамы ситуация с ее дочкой стала совсем неуправляемой. Однажды она в пьяной драке кого-то пырнула ножом, а два года назад уже не вставала с кровати, но продолжала пить. В левом бедре у нее стоял железный штырь, а потом она сломала и правое бедро. "Лежала. А на столе стояла недопитая бутылка водки и какие-то странные гости", - поведал Андрей об одной из последних встреч с сестрой.

В январе 2020 года Екатерина умерла. То ли сердце не выдержало, то ли печень. Ей было 49 лет.