Геннадий Зюганов: Горбачёв сдал и предал свою партию

Геннадий Зюганов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
2 марта экс-президенту СССР и последнему Генсеку исполняется 90 лет. «Какой вам запомнилась эпоха Горбачёва?» Так звучал «Вопрос дня» в газете «Комсомольская правда» (1 марта в столичном выпуске, 2-го - в региональном.) В числе экспертов был и Геннадий Зюганов. Приводим мнение нынешнего руководителя компартии, на которое, на мой взгляд, он имеет право.
- Эпоха Горбачёва - это эпоха великого предательства, - считает лидер КПРФ. - Эпоха предательства, которого наша страна не знала.
- Ваши доводы?
- Первый руководитель, по сути дела, сдал всех союзников, всех друзей. Сдал и предал свою партию...Горбачев сломал двухполюсный мир, который был иногда сверхконфронтационным, но он был абсолютно предсказуемым. С нами считались везде, на всех континентах. К нашему голосу прислушивались все прогрессивные люди. Я служил три года в 8-й легендарной гвардейской армии, она же 62-я Сталинградская Чуйкова. Со мной, сержантом советской армии, немцы здоровались через дорогу. Потому что шел солдат-победитель.
Горбачев сдал нашу Победу. А затем Ельцин по пьяни доложил Бушу, что план реализован. Поэтому его надо судить. Теперь все говорят - «лихие 90-е». Они не лихие, они абсолютно предательские.
Ведь в 1991 году, 17-го марта, 76 с лишним процентов граждан проголосовали за сохранение Союза Советских Социалистических Республик - как суверенных, равноправных, где каждому, независимо от национальности, гарантировались личные права. Он отнял эти личные права жить в одной стране, иметь работу, иметь доход. Никого не спросив.
Сегодня нацисты, бандеровцы, фашисты страну окружили со всех сторон.
- Михаилу Сергеевичу 2 марта - 90 лет.
- Сколько бы не было, я не хочу просто...
- Поздравлять не будете.
- Поздравлять? Я считаю, над ним должен был состояться реальный трибунал.
- Товарищ Генеральный секретарь, я записал ваше мнение. Оно обязательно будет доведено до сведения трудящихся.
- Пожалуйста. Надо срочно сплачиваться патриотическим силам. Снова объявлена война стране, снова санкции, снова нацисты голову подняли. Поэтому надо бороться...Защищаться.
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