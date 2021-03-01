Европа не хочет умирать из-за упрямства: Все больше стран выбирают «Спутник V» без одобрения от ЕС

"Спутник V" разлетелся по ЕС. Фото: REUTERS

Европа до сих пор не одобрила применение «Спутника V» - первую в мире вакцину от коронавируса. Хотя Российский фонд прямых инвестиций отправил заявку на регистрацию нашей первой вакцины в Европейское агентство по лекарственным средствам еще в конце января. Но пока, что называется, ни ответа, ни привета.

Несмотря на это наша страна готова сотрудничать со всеми, чтобы как можно скорее положить конец пандемии. И желающих откликнуться на щедрое предложение Москвы становится все больше.

Чехия

Президент страны Милош Земан отправил Владимиру Путину просьбу начать поставки «Спутника V». Больше того, местным журналистам он заявил: в Москве намекнули на положительное решение вопроса. Последующие заявления чешского руководства только подтвердили, что это не «самоволка» Земана, а продуманный шаг.

- Мы не можем позволить себе ждать, пока Европейское агентство одобрит «Спутник V», - в этих словах чешского премьер-министра Андрея Бабиша вся логика действия чешских властей.

Показательно, что всего две недели назад тот же самый Бабиш уверял, что без общеевропейского добра на использования российской вакцины Прага и смотреть в сторону «Спутника V» не будет. Теперь же чешский Минздрав готовит собственное временное разрешение на применение на территории страны российской вакцины.

Чехов можно понять. О какой европейской солидарности и субординации может идти речь, когда в стране ежедневно регистрируют примерно столько же новых случаев заражения ковидом, как в России. И это при том, что население Чехии раз в 15 меньше, чем в РФ. Не помогает ни жесткий локдаун, ни мольбы Брюсселю о скорейшем завершении бюрократической волокиты. Тут уже вопрос жизни и смерти: политической для руководства страны и физической для ее жителей.

. Фото: REUTERS

Австрия

Канцлер Себастьян Курц давно уже наматывает круги вокруг российской вакцины, словно ребенок, которому не терпится попробовать приготовленный матерью на день рождения торт.

В феврале Курц заявлял, что Австрия готова организовать у себя производство «Спутника V» (или на худой конец вакцины китайского образца), но только если их одобрит общеевропейский регулятор.

Канцлер даже обещал лично привиться российской вакциной под камеры — благо, 34-летний политик по возрасту подходит отлично.

В прошлую пятницу Курц еще более усилил давление и позвонил в Кремль. И снова речь шла о поставках заветных ампул в Австрию. Заметим, в этот раз речь об одобрении препарата единой Европой уже не шла.

Словакия

Братислава, хоть и находится в каких-то 86 километрах от Вены, в умении бороться за собственные интересы, похоже, ушла далеко вперед. Пока Себастьян Курц грозился оголить бицепс и мужественно перенести прививку, его словацкие соседи молча делали дело.

В режиме спецоперации словацкие власти заказали и получили первую партию «Спутника V». Всего же, как заявил премьер-министр страны Игор Матович, Москва обязалась поставить в Братиславу 2 млн доз вакцины.

Никакого согласования с Евросоюзом власти Словакии не проводили.

Венгрия

Будапешт выступил пионером в приминении российской вакцины - «Спутником V» тут начали прививать народ 11 февраля. На Брюссель местные власти не оглядывались, делали лак, как лучше для своего народа. С начала всеобщей вакцинации с применением российской разработки, число привитых венгров выросло почти в 2 раза всего за 2 недели.

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