В Венгрии началась вакцинация населения «Спутником V» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 11 февраля, в Венгрии начали прививать население от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Как сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйаш, прививку российским препаратом в Венгрии врачи делают людям в возрасте до 75 лет, у которых нет хронических заболеваний. «Спутник V» будет применяться в четверг и пятницу на четырех пунктах вакцинации в Будапеште

Напомним, 21 января, Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации «Спутник V» в Венгрии. Вакцину зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры. На следующий день, стало известно о заключении договора на поставку препарата, который должен поступить в страну в три этапа. В первый месяц Венгрия должна получить 300 тысяч доз вакцины, во второй - полмиллиона, и в третий - 200 тысяч.

Как писал сайт kp.ru, 7 февраля Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии завершил официальные исследования «Спутник V» и окончательно одобрил применение российской вакцины на территории страны.