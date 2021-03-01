Дочь Ларисы Гузеевой показала себя в свадебном платье и с кольцом

Лариса Гузеева с дочкой Ольгой. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дочь Ларисы Гузеевой взбудоражила поклонников резонансной фотосессией. Ольга Бухарова предстала в паре с еще одной девушкой. Обе надели свадебные платья, обнимались, веселились и хвастались обручальными кольцами. Девушки держали букеты.

Дочь Ларисы Гузеевой все чаще становится героиней скандальной хроники. Совсем недавно Ольга Бухарова рассказала, как "по пьяни повредила ногу в результате неудачного падения". Теперь же девушка показала свадебные фото и видео. Она и ее подруга надели белые платья невест в стиле ретро и продемонстрировали обручальные кольца.

Дочь Ларисы Гузевой с подругой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Одна часть россиян решила, что это просто стильная фотосессия. Но нашлись и те, кто счел отношения между девушками подлинными. Сама виновница переполоха никаких комментариев не дала.

Леля часто устраивает провокации. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Отметим, за последний год Леля, как ласково зовут Бухарову домашние, неоднократно попадала в больницу. Сначала врачи не могли поставить ей диагноз. А несколько месяцев назад у нее обнаружили две опухоли. Ей пришлось пройти гормональную терапию. Из-за препаратов девушка поправилась на десять килограммов, с ней случился нервный срыв.

Девушки нежно держались за руки. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В итоге врачи удалили ей дермоидную кисту. "Я жила с этим рождения. И думала, что испытывать боль, когда давишь на живот, - это нормально. Как сказали врачи, такие опухоли растут, когда один эмбрион «съедает» другой", - поведала девушка.

Опухоль у Лели была частью ее не развившегося брата-близнеца. По крайней мере так сказали врачи. Узнав об этом, с Ларисой Андреевной случилась истерика. Теперь дочь актрисы боится заболеть раком. Леля думает, что у нее есть генетическая предрасположенность к болезни. Дело в том, что ее бабушка Альбина Андреевна умерла от рака в 2018 году.

Но это не все несчастья, с которыми пришлось столкнуться Бухаровой. Она довела себя до истощения в угоду моде - страдала от булимии и анорексии, весила всего 46 килограммов при росте 172 сантиметра. Девушка могла не есть несколько дней, а если ела, то сразу же вызывала рвоту. Лелю положили в больницу. Но девушка уверена, что расстройство пищевого поведения не излечивается до конца.