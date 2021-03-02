Бурный роман с Марией Ароновой: Валерий Афанасьев публично признался в измене жене

Валерий Афанасьев сегодня счастлив в четвертом браке с молодой актрисой Наталией Поздняковой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Валерий Афанасьев, знакомый зрителю по ролям в фильмах и сериалах "Гардемарины, вперед!", "Калашников", "Дети Арбата" , "Кремлевские курсанты" и многим другим, сегодня счастлив в четвертом браке с молодой актрисой Наталией Поздняковой. Но его предыдущий союз, который продлился 40 лет до самой смерти супруги Анны Ратниковой, был настолько драматичным, что актер до сих пор не может себя простить. В эфире программы "Судьба человека" Народный артист России впервые решился рассказать о боли, которую причинил третьей жене. Оказывается, в середине 90-х Афанасьев ушел из семьи с двумя детьми из-за сумасшедшего романа с Марией Ароновой.

- Жена закрывала глаза на многие мои увлечения, - признался герой передачи. - Но так получилось, что я ушел из семьи на полтора месяца, переехал к Марии в Долгопрудный - у нас был бурный роман. Тогда наступил тяжелый период, я сидел без работы - мой театр закрыли на годовой ремонт. И Маша меня кормила, одевала, ей очень хотелось иметь семью. Она зарабатывала деньги, а я занимался домом, водил ее сына в детский сад. Для мужчины это очень тяжело. К тому же, я понимал, что мы два сильнейших человека и надолго вместе не уживемся.

Мария Аронова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поэтому, когда однажды актеру позвонила жена и спросила, когда он наконец собирается вернуться, неверный муж с радостью собрал вещи и в тот же день съехал от любовницы.

- Взял гитару и ушел, а Мария помогла мне собраться, - вспомнил Афанасьев. - Конечно, забыть это невозможно, мы оба виноваты, что так поступили. И дома мне порой припоминали эту историю. Думаю, все это повлияло на здоровье Анны (супруга актера скончалась в 2015 году из-за проблем с сосудами. - Ред.). Я ведь предлагал развестись на склоне лет. Но она думала, что я никогда не уйду.

Между тем, сама Мария Аронова покаялась перед покойной соперницей еще раньше все в той же программе "Судьба человека".

- Я очень виновата перед его женой Аней и сыновьями, - рассказала актриса о романе с Афанасьевым - Я всегда била себя в грудь, что никогда не отобью женатого мужчину. Но это произошло в моей жизни. Валера ушел ко мне и оставил жену. Может быть когда-нибудь Аня там наверху меня повидает. Перед ней я не успела извиниться. Это ноша, которая всегда со мной...