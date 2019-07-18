«Я замечательно»: Валерий Афанасьев опроверг слухи о госпитализации

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-18T11:49:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Народный артист России Валерий Афанасьев по некоторой информации ранее попал в хирургическое отделение после жалоб на боли в спине и высокую температуру.

«Все хорошо, я замечательно», — ответил актер на вопрос журналистов о своем самочувствии, сообщает Пятый канал. Также из разговора стало известно, что актер находится у себя дома и в больницу не ложился.

Сейчас актеру 69. Он играл в Малом театре, Театре на Юго-Западе, Электротеатре "Станиславский". Афанасьев снялся более чем в 140 фильмах и сериалах, в том числе "Ширли-мырли", "Это мы не проходили", "Кухня в Париже", "Маргоша-2", "Кремлевские курсанты" и других. В 1990 году его удостоили звания "Заслуженного артиста РСФСР", а в 2005 году наградили званием "Народный артист".

Также ранее были опровергнуты слухи о заболевании звезды «Улицы разбитых фонарей» Юрия Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU