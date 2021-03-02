Чулпан Хаматова впервые раскрыла причины конфликта с Галиной Волчек

Чулпан Хаматова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чулпан Хаматова раскрыла обстоятельства конфликта с Галиной Волчек. Непростая ситуация между худруком "Современника" и актрисой сложилась в 2018 году. Чулпан попросила Галину Борисовну освободить ее на время от участия в постановке "Двое на качелях", сославшись на нервное истощение и эмоциональное выгорание. Однако вскоре до худрука стали доходить слухи, что ее любимица якобы выходит на сцену в других театрах.

Конфликт Чулпан Хаматовой с Галиной Волчек несколько лет назад не обсуждал только ленивый. Галина Борисовна была сильно огорчена, причем настолько, что очень эмоционально рассказала обо всем в интервью Владимиру Познеру. Тогда она призналась, что чаще всего ее обижают самые близкие.

Чулпан скандальную ситуацию никогда при жизни Волчек не комментировала. Знаменитый худрук умерла в 2019 году. На днях Хаматова решилась на откровение. Она отметила, что ей было очень непросто смотреть видео с Галиной Борисовной.

Галина Волчек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"То, что Волчек говорила, мне было стыдно слушать. Понятно, что это оказались собранные сплетни и слухи. Мы действительно планировали поехать в Латвию - репетировать спектакль «Горбачев». Но это было не в тот момент, когда я не работала, а гораздо позже. Кто-то ей донес, и она расстроилась. У Галины Борисовны с возрастом ранимость детская стала прогрессировать. Вот ткнешь, а там не просто синяк, а уже гематома, рана кровоточащая", - поделилась актриса с Надеждой Стрелец.

Именно такая информация сильно расстроила Волчек. "Я бы тоже расстроилась, если тебе пообещали одно, а делают другое", - добавила Хаматова.

Тем не менее, она уверена, что их любовь друг к другу никуда не денется. "Она меня очень любит, и я ее люблю. Эта взаимная любовь с Волчек уйдет только с моей смертью", - резюмировала актриса.