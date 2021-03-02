Митинги Пашиняна пылают энергией, а у оппозиции это посиделки дальних родственников: как идет противостояние в Ереване

В Армении продолжаются активные противостояния между сторонниками и противниками действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства. Фото: Александр КОЦ

В Армении продолжаются активные противостояния между сторонниками и противниками действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства. Специальный корреспондент kp.ru Александр Коц сейчас находится в центре событий - Ереване. Мы поговорили с ним о том, что сейчас происходит на улицах города.

- Саш, так все-таки, вчера был такой замах на рубль, а выхлопа не было?

- Я думаю, каждая из сторон посчитала вчерашний митинг своей победой, потому что и та, и другая сторона собрали рекордное количество протестующих за все эти дни. Разные есть оценки, но я склоняюсь к тому, что и там, и там было примерно поровну - около 2000 человек. Хотя казалось, что у Пашиняна, конечно, митинг помощнее. Но это, во-первых, открытое пространство - большая площадь, а не проспект Баграмяна, как у его оппонентов, ну и во-вторых, у Пашиняна было очень много полиции. То есть, полиции было едва ли не столько же, сколько протестующих, она стояла на подступах к площади, она стояла вокруг протестующих, она была среди протестующих. То есть, стражей порядка там было на порядки больше и, видимо, это связано с теми слухами, которые распространялись накануне акции о готовящихся провокациях, в том числе, с применением огнестрельного оружия. Ну, в итоге никаких провокаций не было, были мелкие стычки, которым я был свидетель, когда еще до начала пропашиняновской акции его противники шли в сторону проспекта Баграмяна мимо Площади республики, а там уже находились сторонники Пашиняна, соответственно, между ними происходили словесные перепалки, которые иногда перерастали в такие мини-драки, но полиция очень четко и быстро все их пресекала.

Митинг сторонников Пашиняна. Фото: Александр КОЦ

Что хочется сказать о митинге Пашиняна? Пашинян, конечно, я не знаю, он учился или это у него природное, но он очень искусный оратор, он умеет управлять интонацией, которая у него иногда доходит чуть ли не до истерики и кажется, что он теряет самообладание. Но при этом он очень умело заводит толпу. Этого нет у оппозиции. У оппозиции это такие размеренные посиделки давних родственников, которые очень давно не встречались и вот тут встретились поговорить без надрыва, без накала. У Пашиняна все не так, у него все пышет, пылает энергией и он, конечно, иной раз говорит совершенно неприемлемые вещи, но при этом народ очень живо откликается… И мне показалось, что людей равнодушных, людей, которых туда согнали насильно, там не было. Может быть, это искусство завести толпу, но, мне кажется, что, если и применялся административный ресурс. То в таких гомеопатических дозах, что я не смог найти там людей, которые приехали туда против своей воли, хотя по окончании провластной акции я видел, как на автобусах развозили людей, которые приехали из других городов. Власти с утра уже заявили, что да, действительно, свозили, но административный ресурс не применялся, дескать, люди на автобусах добровольно приехали.

Митинг сторонников Пашиняна. Фото: Александр КОЦ

- Саш, мы накануне говорили, и спрашивал я у тебя про сторонников Пашиняна и ты говорил, что это не совсем популярная такая история - заявлять при всех, что ты поддерживаешь премьер-министра. И тем не менее вот вчера он собрал своих сторонников, люди вышли, не скрывая лиц, - то есть, мы поддерживаем премьер-министра.

- Да, но вот я отметил такую штуку, что, когда ты подходишь к ним поговорить, они не хотят разговаривать. Когда ты начинаешь наводить камеру фотографировать, они начинают прятать лицо за чужую спину. Это, знаешь, такой же феномен я встречал в Белоруссии среди сторонников Александра Григорьевича Лукашенко. Они почему-то не любят фотографироваться на камеру на своих митингах. Возможно, это связано с тем, что они боятся дальнейшей травли. Здесь я не знаю, с чем это может быть связано. Но я могу сказать, что Пашинян вчера увидел большую поддержку, я думаю, что он еще больше уверовал в свои силы, он потом прошел многокилометровым маршем вместе со своей паствой, причем, как мне показалось, намерено повел ее через Проспект Баграмяна, точнее, через перекресток, который уходит к Проспекту Баграмяна и в этот момент с митинги оппозиции в их сторону пошла довольно внушительная группа людей. Но там все было перегорожено полицией, она не допустила вот эти столкновения. Но зачем Пашинян повел толпу через эту дорогу, я примерно представляю. Чтобы потом в случае чего сказать, что он смог предотвратить столкновение, несмотря на то, что вот они были так близко. Хотя можно было выбрать другой маршрут, менее напряженный с точки зрения столкновения противников.

Митинг оппозиции. Фото: Александр КОЦ

Митинг оппозиции. Фото: Александр КОЦ

Митинг оппозиции. Фото: Александр КОЦ

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