Полиция VS милиция: 10 лет как 10 раундов

Пушкина весь прошлый год заявляла в СМИ что пандемия привела к еще большему семейному насилию Фото: Евгения ГУСЕВА

ИНФОРМАЦИОННАЯ АТАКА

К 1 марта совершенно беспрецедентной критике подверглась деятельность МВД России. Так уже давно не хлестали по щекам называя: «полицаями», «ментами с липовой аттестацией», «слугами режима». А началась эта атака не внезапно, а несколькими днями ранее, когда во всех СМИ будто по команде вышла серия материалов о жителе Кемерова, который в очередном пьяном угаре убил свою подругу.

Отметим, что почти каждый такой материал подкреплял комментарий депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, который звучал, как тезис: «убийство не произошло бы, если бы в стране был принят закон о профилактике семейно-бытового насилия». Это при том, что, если начать разбираться, можно было легко узнать, что погибшая и вовсе не состояла с убийцей в браке.

Но разве это бы остановило зама председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксану Пушкину? Целая компания бессемейных журналисток и чиновниц уже давно проецирует на всю страну свой неудачный семейный опыт, навязывая обществу западный закон, который может обеспечить интересы широкого круга лиц и НКО. Цель вполне оправдывает средства: вмешательство в семейные отношения даст заработок на бракоразводных процессах, в которые женщин будут вовлекать «бесплатные юристы» в уже открытых частных кризисных центрах.

Будто по команде вышла серия материалов о жителе Кемерова, который в очередном пьяном угаре убил свою подругу Фото: из личного архива

ПО ЗАЩИТЕ ФЕМО/НКО

Ярким примером тому стала деятельность группы «Стопкиднеппинг» и АНО «Защитники детства», которые несколько лет занимаются в России силовым отобранием детей у отцов. Поддерживались они и Пушкиной, несмотря на то, что один из сотрудников этих организаций недавно был арестован и помещен под стражу за похищение и избиение ребенка в Карелии. Это как раз на малой родине депутата. Следственный комитет по данному факту возбудил и расследует уголовное дело «похищение несовершеннолетнего с применением насилия». И это за последние годы уже не первое уголовное дело, которое возбуждается в отношении группы граждан, которые занимаются вмешательством в семейные отношения граждан. Примечательно, что на допросе арестованный Сиднев представился так: «сотрудник АНО «Защитники детства» при президенте РФ». Как заявил, так и записали в протоколе.

Да, речь идет о ранее судимом за грабеж и убийство девушки Андрее Сидневе, которого правозащитники вытащили по УДО из колонии, чтобы он занимался похищением детей. И вот таким, подобным Сидневу ранее судимым юристам фемо/НКО и хотят предложить чинить разборки в российских семьях вместо сотрудников по делам несовершеннолетних из МВД и судебных приставов. Ну, не дамы же будут отнимать детей у бывших мужей. Работы хватит всем сидневым.

НЕ СОШЛИСЬ В ПРОЦЕНТАХ

Как известно, любое нападение - лучшая защита. Пушкина весь прошлый год заявляла в СМИ (даже страшно предположить сколько ей это стоило), что пандемия привела к еще большему семейному насилию, а потому надо скорее принимать закон о профилактике семейно-бытового насилия. Общественники и православные граждане встали против инородного закона горой и выстояли на общественных слушаниях.

В ответ на заявления Пушкиной МВД России даже опубликовало статистику, которая говорила, что преступления в семейно-бытовой сфере в прошлом году сократились на 13%, а тяжких и вовсе стало меньше на 16,4%. Какой нормальный мужчина будет разрушать свой очаг, когда вокруг пандемия?

А как все эти инициативы депутат предполагает внедрять в некоторых регионах, где в семьях по несколько жен и десятки детей? Вопросов много...

Но феминисток это все не тревожит. Дошло до того, что ювенальщики прямо с газетных полос стали рекомендовать руководству МВД принять мировой опыт борьбы с домашним насилием. МВД тогда проявило чудо терпения, не отказало правозащитникам в помощи, но статистику свою не изменило. Но разве это повод, чтобы обвинить полицию в плохой работе, опять называть «ментами»?

«МЕНТЫ VS ПОЛИЦИЯ»

Информационный вброс «менты vs полиция» готовился не к 10-летию принятия закона «О полиции», а к расширенной коллегии МВД России, которая пройдет 3 марта с участием президента Владимира Путина. Таким образом, ведомству пытались испортить этот важный день. Но доступная статистика пока говорит о том, что полиции не за что стыдиться, и уж тем более посыпать голову пеплом. Все 10 лет министерству приходилось выдерживать спарринг с преступным миром, как боксерский раунд. Да, были и задержание "оборотней в погонах". Но не больше, чем в других министерствах и ведомствах: в полиции работают не пришельцы из другой галактики, а такие же российские граждане. И их задержания не должны отбрасывать тень на работу добросовестных сотрудников, который в ведомстве - большинство.

Согласно объективным данным, при значительном сокращении личного состава МВД России на протяжении последних 10 лет в России наблюдается стабильное снижение уровня преступности. Кроме того, результаты многочисленных социологических исследований показывают, что уровень доверия к органам внутренних дел и уверенность граждан в своей безопасности растет.

РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!

А вот, собственно, и цифры, которые опубликованы на сайте ведомства, и доступны любому желающему. Они - результат работы не только полицейских, но и всего общества, которое помогает полиции пресекать правонарушения и преступления.

«Число зарегистрированных преступлений, снизился с 2628,8 тысяч в 2010 году до 2044,2 тысяч в 2020-м.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений за 10 лет сократилось с 684,3 тысячи до 563,2 тысячи.

Раскрываемость убийств в 2020 году составила 95,6% против 86,5% в 2010-м. Раскрываемость фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 96,4% против 83,9%. Разбоев - 89,9% по сравнению с 66,2%. Грабежей - 76,9% по сравнению с 43,3%. Это все — статистика, вещь упрямая.

Число погибших от преступных посягательств за 10 лет сократилось почти в два раза! 41999 человек погибли в 2010 году и 22671 человек – в 2020 году.

Похожая статистика - по гражданам, которым причинен тяжкий вред здоровью. В 2010 году этот показатель составлял 50801 человек, в 2020 году – 35634 человек. Сами понимаете, ни о каком всплеске семейного насилия тут и речи быть не может.

Заметно улучшилась ситуация с аварийностью на дорогах: число зарегистрированных ДТП за десять лет уменьшилось на 27,3% (в 2010 году – 199431, в 2020 – 145073), а число погибших в ДТП - на 39,2% (в 2010 составило 26567 человек, в 2020 году – 16152 человек).

С ГРАЖДАНАМИ НА ДОВЕРИИ

В МВД России отмечают, что в последние годы сотрудникам ведомства удалось наладить доверительный диалог с гражданским обществом.

- Если 10 лет назад сотрудникам органов внутренних дел своего региона доверяли либо скорее доверяли 35% населения, то сейчас этот показатель - 58%. Думаю, одной из причин тому явилось введение системы переаттестации, жесткий контроль и отбор сотрудников с учетом их профессиональных качеств, их навыка и приобретенного опыта. Кроме того, автоматизированность подразделений полиции сегодня снимает многие вопросы, касающиеся той же коррупции, - констатирует глава Департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с Вооруженными Силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Александр Гуревич.

«Почти 60% опрошенных россиян доверяют сотрудникам полиции. На первом месте по уровню доверия у граждан находятся транспортные полицейские, сотрудники дежурных частей и инспекторы по делам несовершеннолетних. Типичного российского полицейского россияне считают опрятным, храбрым, дружелюбным и вежливым человеком», - говорят результаты последних опросов ВЦИОМ.

- Добиться такого реального сдвига в восприятии полицейских обществом помогла система ведомственного контроля за служебным поведением сотрудников и принцип персональной ответственности руководителя за действия подчиненных, который ввел глава МВД Владимир Колокольцев. Внутренний контроль при нем стал настолько жестким, что примерно 75% коррумпированных полицейских задерживаются коллегами из подразделений собственной безопасности (УСБ). Подводя итоги 10 летней работы, можно сказать, что российская полиция во главе с Колокольцевым действует современно, прислушивается к замечаниям, реагирует на них и работает с обществом открыто, - заявил «КП» главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

Об открытой информационной политике ведомства говорит также авторитетный экспертный доклад «Открытость государства в России-2020», подготовленном Счетной палатой, АНО "Инфокультура" и Центром перспективных управленческих решений. В рейтинге открытости федеральных министерств МВД заняло 3-е место (из 21), при этом добилось высшей оценки по категории «Открытые данные».

Напомним, что обеспечение безопасности на Чемпионате мира по футболу сотрудниками МВД России в 2018 году было признано правоохранительными и правозащитными организациями всеми странами-участницами образцово-показательным. А с задачей тогда справились 100 тысяч российских полицейских, которые прошли спецподготовку.

ПРОБЛЕМЫ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ

Когда преступность пытаются задавить, она всегда ищет выход. И все чаще находит его в виртуальном мире, где легче затеряться. Помните, как раньше боролись с новыми видами курительных наркотиков: пока одни смеси запрещали, химики выдумывали все новые формулы. «Спайсы» появились в мире в 2006 году, к 2009 году были запрещены в большинстве стран Европы, к 2010 году в США и Украине. У нас наркоконтролю удалось пробить четкое определение «спайсов» в закон только к 2014 году!

Юристы МВД России принимали также активное участие в разработке поправок в Уголовный кодекс в 2018 году. Именно они закрепили ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежей, а кражи с банковских счетов перевели в категорию тяжких преступлений вне зависимости от суммы ущерба. В 2019 году в соответствии с решением коллегии МВД в территориальных органах созданы спецподразделения для борьбы с киберпреступностью. Но этого уже мало.

Сегодня в МВД говорят о том, что для борьбы с преступлениями, совершаемыми с помощью информационно-телекоммуникационных технологий необходимо своевременное внесение коррективов в законы, что должно лишить мошенников возможностей использовать для своего обогащения правовые лазейки. И времени на раскачку уже нет.

Вот где сейчас требуется помощь депутатов Госдумы и других министерств и ведомств. И важно не только помогать МВД вносить поправки в законы, но и следить за этикой своих коллег.

А то кто же потом пойдет бороться с преступниками или киберпреступниками, если правоохранителей будут называть «ментами» и «полицаями». Ни один квалифицированный специалист из серьезной IT-компании не согласится при таких условиях работать против преступников, даже за приличный оклад.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Ректор МГЮА им. Кутафина Виктор Блажеев:

- За прошедшие 10 лет был усилен кадровый состав МВД, существенно возрос профессиональный уровень работников полиции. Создана надлежащая нормативно-правовая база для деятельности полицейских. Безусловно, есть определенные недостатки, я думаю, что мы все их видим, а значит нет сомнений, что они будут устраняться.

Создатель сети клиник «Мать и дитя», куратор перинатального медицинского центра Москвы, член-корреспондент Академии медицинских наук Марк Курцер:

- В последние годы усилилась антикоррупционная деятельность полиции. А сами полицейские освобождаются от несвойственных им функций. Но я, как врач акушер-гинеколог, периодически узнаю, что сотрудники МВД оказали помощь беременным женщинам и приняли роды и помогли родиться маленькому человеку. И за это им большое спасибо!

Зам. председателя Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Татьяна Пуговкина:

- Мне кажется, что сейчас для молодого человека более актуально и понятно слово «полиция», потому что оно современно на всех языках, во всех странах. Если обратиться к корням этих слов, то можно понять, что «милиция» - это что-то связанное с военным войском, а «полиция» – что-то про государственное устройство, если обратиться к латинским корням этих слов. И мне хочется верить как гражданину, что полиция – это все-таки про государство и общество, нежели про войну.

Гендиректор ЗАО «Русская Медиагруппа» Роман Саркисов:

- Конечно, в современном обществе еще множество проблем, однако последние социологические исследования показывают нам, что больше половины россиян доверяют полиции как государственной службе, в которой работают специалисты самого высокого класса.