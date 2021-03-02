Горбачёва поздравили с 90-летием Путин и Байден

Михаил Горбачёв Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ...Владимир Анатольевич, скажите, как проходит сегодня юбилей в Горбачев-Фонде?

- Ну, мы пока готовимся.

- А поздравлений много уже пришло?

- Очень.

- Какие бы вы выделили из всего потока?

- Президент Владимир Путин поздравил...

- Это мы знаем.

- Премьер Михаил Мишустин. Дмитрий Медведев. Пришло поздравление от президента США Джо Байдена.

- Что Байден пишет?

- Ну, пока Михаил Сергеевич сам не прочитает… Мы не можем раскрыть содержание, Сейчас все это пересылаем, готовим. (Горбачёв сейчас находится в больнице. - А.Г.) Поздравления очень хорошие, интересные. Вы всё это увидите очень скоро. Только что посол Великобритании передал письма от Бориса Джонсона и бывшего премьер-министра Мейджора.

- Да, они хорошо знакомы. А из подарков что?

- Ну, подарки я не могу комментировать, конечно. Но могу сказать, что огромное количество цветов, какой-то фантастической красоты букеты. Конечно, много подарков, но это не наша епархия, не пресс-службы, это все передается…

- Вам удалось сегодня переговорить по телефону с Михаилом Сергеевичем?

- Да, конечно, я поздравлял его.

- Какой у него голос?

- Вы знаете, бодрый. Вы сами понимаете, когда столько информации, столько интересных писем, поздравлений… Настроение хорошее.

- О чем вы с ним говорили?

- Первое – это поздравления, конечно же. Ну, мы знаем друг друга очень давно, поэтому какие-то и личные были пожелания. И он сам сказал, что скорее бы сесть за стол и по-настоящему отметить.

- У вас когда застолье начинается в «Горбачев-фонде»?

- Ну, не знаю. Наверное, часика в 3 – половине четвертого.

- Много будет гостей?

- Нет, узкий круг, ближайшие, что называется, друзья, коллеги. Ну, фонд наш и кто-то из друзей подъедет.

- Скажите, дочь Ирина уже поздравила Михаила Сергеевича!

- Ну, это естественно. С утра - там все внуки, правнуки и так далее.

- Звонили ему?

- Конечно.

- Он дал какие-то распоряжения, что за него выпить, сколько, чем закусить?

- А это - как? Когда мы сядем за стол, перед нами будет экран, и на этом экране - Михаил Сергеевич, а у него на экране - мы.

- Все-таки вы его увидите?

- Конечно. Это будет вот так. Особо никакой такой расписанной программы нет. Но у нас это, что называется, за 30 лет отработанная уже практика.

- То есть его все-таки в режиме видеоконференции покажут?

- Нет, это наша закрытая, так сказать, вечеринка, празднование.

- А вы можете пару фрагментов для нас снять на видео?

- Ну, тут, сами понимаете, не все от меня зависит. Но посмотрим, если не будет против Михаил Сергеевич, то мы с вами тогда свяжемся.

- Скажите, что «Комсомолка», Гамов - очень просят.

- Хорошо. Передам обязательно.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Как мы гордились - наш Мишка в Политбюро! А он во чего выкинул...»: Что говорят о Горбачеве в селе, где он родился

Что думают о первом и последнем Президенте СССР в его родном селе Привольном (подробности)