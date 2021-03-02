Дареному кольцу в пробу не смотрят: выяснилось, сколько мужчины собрались потратить на 8 марта в этом году

Всего несколько дней осталось до главного женского праздника года и, как выяснили исследователи, мужчины уже начали активно закупаться подарками для своих любимых или же просто вдохновляющих женщин. Фото: Shutterstock

Всего несколько дней осталось до главного женского праздника года и, как выяснили исследователи, мужчины уже начали активно закупаться подарками для своих любимых или же просто вдохновляющих женщин.

РАДИ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ Я ВСЕ ОТДАМ

Конечно, что именно подарят в каждом конкретном случае останется сюрпризом до самого последнего момента. Но кое-какую завесу тайны можно приоткрыть.

Итак, вот что можем пока сообщить:

1. Средняя цена презента в этом году составит 2600 рублей (опрос «Билайн Бизнес»).

2. Каждая дама получит (опять же, в среднем) 4-5 подарков, включая подношения от коллег и родных («Билайн Бизнес»).

3. Спрос на крема и духи перед праздником вырос в пять и шесть раз соответственно (исследование Wildberries).

4. Самые востребованные цветы в начале весны - белые розы. Спрос на них подскочил в семь раз (Wildberries).

УГНЕТЕННЫЕ РОЗОЙ

И немного о грустном. Опрос «Билайна» показал, что каждый второй мужчина не любит день 8-го марта. Видимо, слишком много стресса. Но, что самое удивительное, такие же чувства к празднику испытывает 20% женщин.

- Некоторые мужчины недовольны тем, что подарки женщинам на 8 марта - это обязаловка. В отличие от 23 февраля, например, которое еще недавно даже выходным днем не считалось, - говорит психолог Ирина Коржаева.

- Более того, это влетает в копеечку. Посмотрите хотя бы, как растут цены на цветы в этот день. И это еще больше гнетет мужчин. Что же касается женщин, которые не любят этот праздник, то я подозреваю среди них много тех, кто вообще не хочет выделяться по половому признаку. Знаю случаи, когда подарок на 8 марта такие женщины воспринимали как чуть ли не личное оскорбление. Или подарит им муж цветы, а они говорят: «Лучше бы купил колбасу». Но таких женщин все же не так много.

КОНКРЕТНО

Самые популярные подарки на 8 марта*

Самые популярные подарки на 8 марта

*По данным МТС Банка

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