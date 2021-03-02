75-летняя мама Наташи Королевой снялась в кружевном боди

Людмила Порывай поделилась кадрами откровенной фотосессии. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наташа Королева умом, красотой и фигурой пошла вся в маму. Людмила Порывай в свои 75 лет свежа как майская роза. Бодрая пенсионерка не стесняется принимать участие в откровенных фотосессиях.

Мама Наташи Королевой разместила в блоге пикантное видео. Людмила Порывай позирует в шелковом халатике и черном боди с глубоким декольте и в кружевах.

"Наташа не дает мне расслабляться: «Мама. Давай что-нибудь отмочим! Из тебя энергия прет - не нужно электричество включать!» Я сопротивлялась: «Зачем, Наташа? Ты знаешь, что сейчас такая пора: люди не радуются счастью других, начинают осуждать. На твою голову и так всего достаточно вылилось» Но она у меня если что-то задумала, то осуществит", - поведала теща Тарзана.

Она отметила, что на днях Наташа заставила ее принять участие в съемке. "«Мама, я заказала фотосессию. Ты меня туда отвезешь, а потом заберешь машину». Я думала, что буду шофером. А уже на месте выяснила, что фотосессию Наташа заказала для меня! Я кайфанула! Спасибо, доця!", - добавила пенсионерка.

Глядя на артистку, невозможно поверить, что ей скоро 80. "Я не притворяюсь. Зачем из старухи делать молодуху? Я себя ощущаю не на 75 лет, конечно, но и не на 45. Вот на 55 - это точно. Душа моя всегда поет. Я встаю с песнями и ложусь с песнями. Сама поднимаю настроение себе и всем окружающим. Я заряжаю энергией, всегда что-то придумываю, что-то нахожу", - делится она.

К слову, Королева очень близка со своей мамой. Когда несколько месяцев назад Сергей Глушко изменил певице с молодой актрисой, Порывай, как могла, поддерживала наследницу.

А на днях и вовсе напала на Андрея Малахова, обвинив телеведущего в бедах своей дочки. "Для меня вся эта история была странной. Я считаю, произошло что-то аномально-непонятное. Хочу лично встретиться с Андрюшей Малаховым. Хотелось бы пообщаться, посмотреть в его глаза. Может, я что-то не понимаю в жизни, но если ты - друг, то оставайся им до конца. А то как-то все выглядело мерзко именно в его программах", - цитирует Порывай Собеседник.Ru.