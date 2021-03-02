"За деньги перемывает кости коллегам": Садальский едко ответил на откровения актрисы Татьяны Васильевой

Актеры Татьяна Васильева и Станислав Садальский. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Когда-то актеры Станислав Садальский и Татьяна Васильева были не разлей вода. Они выступали на одной сцене, помогали друг другу в непростых жизненных ситуациях, Садальский был вхож в дом Васильевой. Однако некоторое время назад пути-дорожки звезд театра и кино разошлись. Что за черная кошка пробежала между ними, достоверно не известно. Меж тем на днях Васильева дала откровенное интервью, в котором нелестно отозвалась о бывшем друге. Он молчать не стал.

Станислав Садальский едко отреагировал на откровения Татьяны Васильевой. Актриса на днях заявила, что актерское мастерство Садальского померкло под натиском его главного увлечения - любви к сплетням. "Он мог бы превратиться в хорошего актера, но он эту профессию, можно сказать, предал", - бескомпромиссно объявила артистка в эфире YouTube-канала "Эмпатия Манучи".

Татьяна Григорьевна заявила, что не понимает, кто Садальский сейчас. При этом знаменитость назвала его поклонников - "зрителями низкого уровня".

"Хочу заступиться за Таню Васильеву перед своими подписчиками, которых она в недавнем интервью обозвала «зрителями низкого уровня». Она считает, я в своих прямых эфирах обсуждаю с вами только сплетни и вообще не говорю о профессии. Не обижайтесь на Танечку, она ничего не понимает... Мобильный телефон у нее существует только для того, чтобы периодически ронять его в унитаз, а все соцстраницы, которые у нее есть, конечно, ведет не она сама, а ее безработные родственники. И блокирует вас не она, а ее талантливые дети", - написал Садальский в блоге.

Что касается прямых эфиров, то, по словам актера, коллега давно его переплюнула. "Я выхожу к вам бесплатно, а она за деньги перескакивает с телешоу на телешоу и перемывает кости коллегам. Она говорит, что не понимает, кто я сейчас. Ну, здесь я помочь ничем не могу, надеюсь, это не деменция. Я, к счастью, еще помню, кто она, и продолжаю ее любить, как актрису", - высказался 69-летний Станислав.

Он добавил, что к словам Васильевой относится "как к надписям в сортире". "Это мое дело, как я буду себя вести, в каких эфирах буду появляться, какие реплики буду высказывать. Выступление в телепроектах - это тоже часть профессии актера. И мне жаль, что некоторые мои коллеги этого не понимают", - заявил артист.