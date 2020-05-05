2020-05-05T16:44:19+03:00
Звезды

Татьяна Васильева сквозь слезы рассказала о своей болезни

73-летняя актриса соблюдала самоизоляцию, но все равно подхватила заразу
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна Васильева рассказала о своей болезниТатьяна Васильева рассказала о своей болезниФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Три дня назад стало известно о том, что актриса Татьяна Васильева была госпитализирована с подозрением на коронавиусом. И это при том, что любимица миллионов соблюдала режим самоизоляции - без нужды не выходила из дома, а перед тем, как отправиться в магазин, надевала маску и перчатки.

"Мне подтвердили пневмонию, думаю, что это то самое. Вирус!", - делится сквозь слезы Татьяна Васильева. Она искренне не понимает, где могла подцепить заразу.

"Я полтора месяца почти не выходила из дома. Ходила в аптеку и в магазин. В маске, перчатках, вся проспиртованная, в каких-то гелях намазанная. Ручки в квартире протираю постоянно специальным раствором", - разводит руками актриса.

Но, как выяснилось, ее это не спасло. Более того, звезда экрана не исключает, что главная проблема еще впереди.

"Когда разрешат всем ходить на работу, то будет, не «третья волна», а будет что-то глобальное. Чем больше ты сидишь дома, тем, получается, хуже. Ты лишаешься естественного иммунитета, выходишь на улицу как будто бы только из больницы, переболев тяжелой болезнью. Это противоестественно для человека! ", - цитирует ее Собеседник.Ru.

При этом Васильева уверена - в панику вгонять себя тоже не надо. "Надо слышать свой организм. Он подскажет лучше, чем врачи. Я почувствовала опасность и вызвала «скорую»", - рассказала Татьяна Георгиевна.

О болезни она узнала, сделав компьютерную томографию. До этого артистка была несколько дней в неведении.

Если возникнет необходимость к госпитализации, Васильева тщательно к ней подготовилась. "У меня все уже упаковано таблетками, если что, закажу себе инъекции в легкое, в сердце. Есть надежный врач. Такой минимальный набор, который сейчас возможен. Надеюсь, что все это пройдет не в такой тяжелой форме. Здесь надо рассчитывать на свой организм и на собственную защиту", - резюмировала Васильева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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