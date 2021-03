Как содержанка московского ювелира хотела заморозить в лесу своих детей

В больнице, куда привезли детей, их навестила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Фото: Пресс-служба уполномоченного по правам ребенка

Тронулась умом на почве религии - так объясняют некоторые дикую историю, которая произошла с Натальей и ее детьми. Но эту версию отметают друзья. У них правда своя: всему виной мужская жестокость.

Что произошло в лесу под Москвой - нервный срыв содержанки или попытка принести себя и детей в искупительную жертву, - разбиралась «Комсомолка».

По воле случая

Четверг, 11 февраля. Столица готовилась к снежному апокалипсису, который накануне предрекали синоптики. Глубокий вечер. На часах начало двенадцатого. 25-летний Ариз из Новой Москвы кинул взгляд на дисплей мобильника: -15 градусов. Поверх домашней футболки накинул пуховик: решил, что прогулка будет недолгой. Его двортерьер Рэкс радостно замахал хвостом.

Москвич хотел быстренько выгулять пса и завалиться спать: завтра нужно встать пораньше, чтобы из-за пробок не опоздать в офис. ЖК «Москвичка» (поселение Сосенское, метро «Коммунарка»), где молодой человек живет с девушкой, стоит на опушке леса. Туда Рэкс и потащил хозяина, чтобы сделать собачьи дела.

Парень заметил странное: на снежной тропе, где обычно прогуливаются местные, стоит авто. Оранжевая «Лада Веста». Запаркована прямо в сугроб. От нее в сторону мертвого леса бредут фигуры. Притянув пса, молодой человек решил пойти посмотреть ближе.

Возле машины разбросаны вещи: детские ботиночки, веселая шапка с помпоном, пара женских сапог, пальто - будто кто-то распотрошил комод и небрежно выкидывал старые шмотки. Что за чертовщина здесь творится?

Со стороны чащи долетел обрывок писклявого голоска:

- Мама!

Погоня закончилась у кладбища

- Около полуночи в 02 позвонил гражданин. Описал, что видит в лесу обнаженную женщину с тремя детьми, тоже абсолютно голыми. Двух маленьких она несла на руках, а следом за ней шел старший сын. Периодически она останавливалась, клала детей на снег и что-то бормотала, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Ариз окликнул даму, та обернулась и ломанулась по сугробам дальше. Старший мальчик пытался угнаться за ней, но не мог и упал в снег. Спаситель подхватил его на руки и понес обратно к машине. В этот момент приехал наряд полиции. Мальчика - в тепло, печку на полную. Ариз вместе с одним из сотрудников кинулся обратно в чащу.

Мужики шли по следам и вскоре увидели мамашку, которая оставила малышей на снегу и понеслась дальше. Беглянку полицейский настиг через пару сотен метров. За деревьями виднелась кладбищенская ограда Ивановского погоста.

Всех четверых увезли в реанимацию. На морозе (вечером 11 февраля в Москве было минус 15 градусов) дети провели 15 - 20 минут, мамашка с учетом догонялок - около 40.

Что первый, что второй мужчина не жалели денег на поездки Натальи с детьми на курорты. Фото: vk.com

В роли любовницы не впервой

Наталье В. 33 года. Она родилась в Чебоксарах, но половину детства провела в деревне в Тульской области.

- По полгода жила у бабушки. Мама уезжала на заработки в Европу: работала в отелях для русских туристов. Помню, как в детстве Наташа ей письма длиннющие писала, - рассказывает школьная подруга Юлия Сорокина (имя изменено по просьбе собеседницы).

После окончания школы Наталья подала документы в вуз заочно на лингвиста, но так и не доучилась. В Чебоксарах устроилась работать в салон красоты администратором.

- Не красавица, не вульгарная, но очень обаятельная: мягкий тембр голоса, плавные движения. Мужики приезжали забирать жен из салона и пока ждали своих, всегда флиртовали с Наташей. А она хлопала ресничками и улыбалась, - вспоминает коллега Оксана.

Так Наталья пять лет хлопала глазками в дорогих парикмахерских и бутиках. Со всеми мила и обходительна, но о личной жизни никогда не распространялась. А потом, как говорится, пропала с радаров на пару лет.

- Я ей написала, - продолжает подруга детства. - Она за границей живет, сына родила. То с побережья Италии фото, то из Эмиратов. Я ей: «Наташ, как все успеваешь?» А она скромно: «Папочка наш хорошо помогает!» Скучно ей было, она разоткровенничалась: он при деньгах, с ее родного края. Жениться - не женится, но деньги исправно перечисляет и сам раз в месяц прилетает. Она, чтобы не скучно было, няней пошла работать за границей. Английский язык хорошо знала. Детей очень любила - как бы это сейчас странно ни звучало.

Лучшие друзья девушек - бриллиантовые короли

Несколько лет назад Наталья вернулась в Россию. Сына нужно было готовить к школе.

- Она стала жить в Москве. А ее «папочка» охладел к ней и только слал переводы. Наташа снова вышла на работу. Она хорошо разбиралась в люксовых брендах и украшениях. У нее даже был отдельный аккаунт, где она собирала фото модной роскоши, - рассказывает наша собеседница.

В столице Наталью приняли в ювелирный бутик. Магазин Cluev - всего два отдела в Москве. Назван по фамилии владельца. Бешеного потока покупателей тут нет: все очень важные люди, которые как никто ценят сервис. Обаятельная Наташа легко прошла собеседования и получила работу. Вскоре директор пригласил ее на должность личного ассистента.

В год ювелирный дом выпускает 200 - 300 изделий. Цены на уровне «Картье» и «Тиффани». Пара сережек из белого золота с бриллиантами и жемчугом - $3000 (более 200 тыс. руб.), элегантный браслет с бриллиантами - $8000 (около 600 тыс. руб.).

Тут Наталья и закрутила роман с главой ювелирного дома - Ильей Клюевым. Сейчас ему 43 года. Есть «прекрасная жена и четверо детей» (от 5 до 18 лет) - так бизнесмен заполнил свою анкету для одного делового издания.

- Когда я первый раз покупал партию жемчуга у некоего Майка Хакимиана, он с недоумением спросил у меня: Who are You? («Кто ты?» - англ.). На прямой вопрос прозвучал и прямой ответ: Number ONE in Russia («Номер ОДИН в России»), - так описывал свой путь бизнесмен.

Одет с иголочки: яркий костюм, запонки с изумрудами. Постоянно мелькает в глянцевых журналах, где рассказывает о силе драгоценных камней и премиальном бизнесе.

В законной семье у ювелира Клюева была прекрасная жена и четверо детей. Фото: vk.com

Отбивался деньгами

- Он очень богатый! Несколько раз в год - Лондон, Монако, Азия. Участвует в аукционах и прочей светской жизни. Вел свое шоу на ТВ-канале «Ю» - «Ювелир». Ей квартиру съемную оплачивал, с работы она ушла. Скрывались: Наташа потерла страницы в социальных сетях, потому что жена этого ювелира узнала об интрижке. У Натальи от него двое детей. Она дала им необычные имена - сказалась ее религиозность - Лазарь и Марфа, - рассказала «КП» подруга.

Оба любовника - люди верующие. По крайне мере внешне. Илья рассказывал подписчикам, что каждый год на Пасху отправляется в паломничество в монастырь. И ведь как-то в душе столь религиозного человека мирились вера и продолжительное прелюбодеяние.

Наталья и Илья были не в агрессивной секте, где призывают карать грешников, а в лоне православной церкви. Поэтому подруги в один голос отвергают версию о том, что на страшное Наталью толкнула религия. А вот психоз на почве того, что в жизни она вечно в роли содержанки, более реален.

- Она всю жизнь одна, с детьми. С мужиками ей не везло: отбивались от нее деньгами. Наверное, у нее что-то перемкнуло… Он (Клюев. - Ред.) приезжал два раза в неделю, привозил продукты, играл с детьми, а вечером - обратно к жене. А в пандемийный год стал бывать у них еще реже.

Когда мы позвонили ювелиру, он выслушал вопрос и положил трубку. А через пару часов появился в студии «Пусть говорят».

Одной семье полегчало

Бизнесмен говорил размеренно и избегал прямых ответов на вопросы.

- Для моей жены это (новость о любовнице и детях. - Ред.) было откровением. Для меня - облегчение. Я впервые зашел в храм, и мне было легко, теперь я не должен скрывать свои поступки. Человек, который удивляется падениям, не познал себя, - философствовал Клюев.

Официальная супруга была в курсе про первого незаконного ребенка мужа. После этого они с Клюевым разбежались. Бизнесмен не общался ни с женой, ни с любовницей - какое-то время. А потом вернулся в оба дома.

О втором ребенке Клюев молчал и поддерживал легенду: налево он больше не смотрит. Чтобы подчеркнуть крайнюю степень раскаяния, переписал на жену большую часть активов. И продолжил связь на стороне.

- Если бы не эта история (попытка убийства детей. - Ред.), мне бы и в голову не пришло говорить кому-то об этом, кроме священника. Я считаю, то, что случилось, - выход для всех! И моей семье принесет долгожданное возвращение в нормальное состояние.

А что принесла эта история Наталье и ее детям? Бриллиантовый делец старательно увиливает от прямого ответа. Жена Клюева якобы отпустила грех мужу и в этот раз.

- Детей признаю, хоть они появились в отношениях, которых не должно быть. Наташа в любой момент была готова уйти из моей жизни. Она осознавала, что причиняет боль людям. Видимо, у нее тоже были чувства ко мне, она не могла разорвать отношения.

Куда теперь детей?

За несколько часов до роковой ночи Клюев навестил семью любовницы. Завез продукты.

- Наташа мне пожаловалась на провалы в памяти. Говорила: «Что за продукты ты привез? Не подсыпал ли чего?» Я считаю, что у нее был какой-то слом психики. Что я сделал, что могло спровоцировать? - недоумевает бизнесмен.

В больнице, куда привезли детей, их навестила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

- Ребятишки чудесные! Старший (десять лет. - Ред.) - открытый, заботливый. Говорил, как сестренку на руках качал, потому что она в кроватке спать не любит. Ему досталось больше всех, ведь он шел босиком по снегу... Ножки предстоит лечить серьезно, прогнозы осторожные, - прокомментировала Кузнецова.

Его единоутробного брата, которому через неделю исполняется три года, привезли без сознания. Но он быстро пришел в себя и уже на следующий день мальчика из реанимации перевели в общую палату. Стабилизировалось состояние и 11-месячной Марфы.

Что же до их мамы - она в центре Пирогова. У нее обморожение спины и ног второй, третьей степени: четвертая, как правило, ведет к ампутации.

- Она просто смотрела пустым взглядом на всех, кто пытался с ней заговорить. Отвечала только на простейшие вопросы, вроде «назовите свое имя». Остальные игнорировала. Даже о Клюеве полицейским рассказал ее старший сын, - сообщил «Комсомолке» источник в органах опеки.

Тут выяснилась еще любопытная деталь. Документы об отцовстве у Клюева есть только на дочку от Натальи. Бумаги на сына он не то потерял, не то уничтожил, а может, их и вовсе не было. Он, конечно, говорит, что все восстановит.

- Считаю, что все будет хорошо, детей не брошу! Об интернате речи не идет!

Но на расспросы о том, как собирается совмещать семьи, ответить не может. В опеке рассказали, что из Чебоксар в Москву прилетели родственники Натальи. Брат и сестра с прессой общаться не хотят, отказались от участия в телешоу. Скорее всего, они заберут ребятишек.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что будет с матерью дальше?

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на жизнь детей. По статье женщине грозит до 20 лет колонии. Но прежде чем начнется суд, Наталья пройдет экспертизу у психиатра.

- Она проводится по умолчанию, даже если признаков невменяемости нет. В этом же деле такие признаки явно проскальзывают, - объясняет гендиректор юридической компании «Достигация» Артем Баранов. - Следствие будет вынуждено обратиться в суд с ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера (т. е. лечение в психдиспансере. - Ред.). Конечное слово за судом. Далее женщина каждые шесть месяцев будет проходить освидетельствование. Комиссия врачей-психиатров будет либо подтверждать, что человек нуждается в дальнейшем лечении, либо, наоборот, решит, что принятых мер достаточно. Срок пребывания в психиатрическом учреждении не ограничен.

Когда врачи сочтут, что человек не представляет опасности, душевное здоровье улучшается, пациента отпускают. При этом в колонию за совершенное преступление его уже не отправят. Даже если в больнице он пробыл всего год. В дальнейшем такие преступники наблюдаются у психиатра амбулаторно. Родительских прав мать, вероятнее всего, лишат.

