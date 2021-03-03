«Штук двадцать «химий» было, и будет еще двадцать». Самый народный комментатор Юрий Розанов не смог победить онкологию

Российский спортивный телекомментатор Юрий Розанов Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Матчи 21-го тура футбольной Премьер-лиги начнутся с минуты молчания. В возрасте 59 лет скончался Юрий Розанов – спортивный комментатор из народа, доказавший что мечты действительно могут сбываться.

ВЫИГРАЛ КОНКУРС ПЕРВОГО КАНАЛА В 34 ГОДА

Розанова любили. Большой. Мудрый. Свой. Он действительно был из народа. «В телевизор» Юрий Альбертович попал в 34 года, до этого вообще никак не соприкасаясь с журналистикой. Это беспрецедентно поздно, в таком возрасте считается, что уже поздно осваивать вечно молодеющую профессию. Но это 1996 год, а середина сумбурных и безбашенных 1990-х видела не только падения, но и взлеты.

До этого Розанов трудился в каких НИИ, фанател за ЦСКА (97 «выездов», как он сам любил рассказывать) как водится выпивал с друзьями-инженерами, и как сам рассказывал, однажды на газете «Спорт-Экспресс», где была разложена закуска, обнаружил объявление о конкурсе спортивных комментаторов на Первом канале (тогда он назывался ОРТ). 34-летний инженер с улицы вынес всех на этом конкурсе, но главный приз – поездку на Евро-1996 – упустил. У Розанова не было загранпаспорта, в анкетных данных значились какие-то закрытые НИИ, и загранка Юрию Альбертовичу не светила.

Курировал тот конкурс Виктор Гусев. Он же передал кассету с комментарием ниоткуда взявшегося возрастного самородка Василию Уткину. И вскоре на НТВ взошла комментаторская звезда Юрия Розанова.

А потом он рассказывал, что всегда мечтал быть комментатором, даже в свой, уже недетский, не располагающий к наивности тридцатник. Так что это история о том, что мечты, если в них искренне верить, рано или поздно сбываются.

«МАТЧ НА ТРИ ИСХОДА»

Но то, что Розанов пришел на ТВ так поздно, превратило его в звезду. Он был естествен, не похож ни на кого, и говорил со зрителями на их языке. Было полное ощущение, что это не профессиональный комментатор, а ваш сосед зашел к вам на кухню, увидел интересный матч, и остался досмотреть. И с ним было интересно – знаний у Юрия Альбертовича было полно. Цитаты из советских фильмов, из любимых с детства книг. И было полно всяких «домашних» фразочек, часто ироничных, и почти всегда экспромтных.

«Харизма — это то, что молодёжь называет «крутостью»…

«Глаза по восемь копеек»…

«Докатили атаку до удара»…

«Умный защитник – враг команды»…

«Игра на три результата»…

Это вот все его.

«ЛИБО ПОМРУ, ЛИБО БУДУ РАБОТАТЬ»

Последние несколько лет Юрий Розанов очень болел – онкология. Как он сам рассказывал, иногда чувствовал себя лучше, иногда – хуже. И все кто даже не видел Розанова, заметили как изменился его голос.

О своем заболевании Юрий Альбертович рассказал полгода назад. «Штук двадцать «химий» было, и будет еще двадцать. Это жизнь, борьба», - не сдавался он.

«Сначала считал, что с моим диагнозом год — подарок божий. Однако мало, хочется еще, - говорил Розанов телеканалу «Матч» в июне 2020 года. - После лечения становилось лучше, лучше, лучше… Посчитал себя близким к выздоровлению. Но 26-го числа пришли результаты МРТ, доктор попросил срочно приехать. У вас, говорит, 10 новых образований. Делаю томографию: легкие куда ни шло, но добавился надпочечник, и все двинулось в голову»…

3 марта 2021 года Юрия Альбертовича Розанова не стало. Ему было всего 59 лет.