Ксения Собчак похвасталась успешным бизнесом, но оказалось, что он погряз в убытках

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Знаменитая журналистка, которая за последний год стала одной из самых популярных персон на YouTube, не ограничивает сферу интересов одними только интервью и острыми репортажами. С недавних пор Собчак вместе с подругой Юлией Прудько также владеет маркетинговым и PR-агентствами, успехами которых очень гордится.

- Можно бесконечно смотреть на то, как бомбит хейтеров, как текут слёзы завистников и как стремительно растёт и развивается наш Leaders, - написала Ксения в Инстаграме, весьма довольная собой. - Наше с Юлией Прудько инфлюенсер-маркетинговое агенство Leaders на рынке всего полгода, а до меня уже с регулярной периодичностью доходят слухи, что некоторые сильные представители медиа-индустрии очень нервничают, видя в нас серьезных конкурентов. И правильно! Целиком забрав под себя нишу работы с качественными инфлюенсерами и премиальными клиентами, мы совершили логичный следующий шаг - запустили собственную лабораторию по созданию креативных идей и визуального контента. Мощным лидерам - мощный продакшн!

Между тем, как выяснил сайт kp.ru, дела в компании Собчак идут не лучшим образом. Маркетинговое агентство, которое делает рекламу с участием так называемых лидеров мнений - блогеров, артистов, дизайнеров и тд., появилось в 2019 году. Собчак вложила 1 млн 20 тысяч - ей принадлежит 51% предприятия. Однако, вложения пока не окупились. Так, прошлый «коронакризисный» год ООО «Лидерс» завершило с убытками в размере 7,9 млн рублей. При этом, в 2019-м агентство имело годовую прибыль 3,5 миллиона, то есть за 12 месяцев «просело» довольно серьезно. Вторая компания, где телеведущая также является учредителем вместе с Прудько, - ООО «Джун энд Джулай»- в 2019 году имела прибыль в 315 тысяч рублей (данных за прошлый год пока нет).

Тем временем, сама Ксения недавно призналась, что зарабатывает около 24 миллионов рублей в месяц. Если раньше основной доход ей приносили корпоративы, то сейчас - реклама в собственном Инстаграме и YouTube-канале. А вот бизнес-проекты телеведущей далеко не всегда «выстреливают»: например, сразу несколько заведений общепита знаменитой блондинки - кондитерская «Бублик», ресторан «Твербуль» и бар «Мелодия» приказали долго жить. Любопытно, что эту проблему в своё время Собчак обсуждала с другой звездой «Дома-2» Ольгой Бузовой: мол, Оля, все твои бизнесы - бузкоины, бузаквы, магазины одежды и ресторан почему-то не пользуются успехом, в отличие от личного бренда - может, и не надо оно тебе? Саму же Ксению неудачи, похоже, не пугают: в прошлом году она открыла в Москве очередной ресторан, в который очень верит.

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