Федор Бондарчук и Паулина Андреева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спустя полтора года после свадьбы Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями. Радостной новостью молодая мама сама поделилась в Инстаграме.

- Иван Федорович Бондарчук: 02.03.2021, - лаконично подписала Паулина, опубликовав фото с округлившимся животом.

Паулина Андреева поделилась радостной новостью в Инстаграме.

Для 32-летней актрисы этот малыш стал первенцем, а у ее знаменитого супруга уже есть дети от брака со Светланой Бондарчук (в девичестве - Рудской). Сыну режиссера Сергею в этом году исполнится 30 лет, а дочери Варваре - 22 года. Кроме того, 53-летний Бондарчук дважды дедушка: его внучкам 8 и 6 лет.

Примечательно, что о беременности Паулины Андреевой никто не знал: это событие супруги хранили в секрете. На редких светских мероприятиях и в телеэфирах актриса появлялась в одежде свободного кроя, скрывавшей интересное положение. Лишь в сентябре, на фестивале "Кинотавр" для выхода на красную дорожку супруга Федора Бондарчука выбрала обтягивающее платье с глубоким декольте и высоким вырезом. Но тогда шел четвертый месяц беременности, и никаких изменений в фигуре актрисы публика не заметила.

Лично поздравить молодых родителей "Комсомолке" пока не удалось: и Федор Сергеевич, и Паулина на звонки не отвечают.