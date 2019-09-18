Как повезло его Паулине: Бондарчук устроил шикарную свадьбу с регистратором Хабенским, мелодрамой и Лободой

Часть первая: торжественная

30-летняя Паулина Андреева и 52-летний Федор Бондарчук, а вместе с ними почти 200 гостей гуляли с позднего вечера 17 сентября до трех ночи 18 сентября на Невском проспекте в особняке под названием Дом Беггровых.

veriga10 Антипохмельный мешочек и приглашение

Свадьба состояла из двух частей. Сначала гостей доставили на шаттлах из гостиниц Санкт-Петербурга в Юсуповский дворец. Билеты на «Сапсан» и самолет из Москвы в Питер, а также проживание в отеле гостям оплачивали новобрачные (так, часть звзед остановилась в гостинице «Бельмонд Гранд Отель Европа», где сутки в номере «Делюкс» стоит 22 тыс.руб.)

С семи до восьми вечера народ собирался во дворце: из машин и шаттлов шли по красной дорожке, которая быстро вымокла из-за моросящего дождя. В восемь вечера на сцене домашнего театра Юсуповского дворца началась торжественная регистрация брака режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Регистратором назначили давнего друга молодоженов Константина Хабенского. Жених в безупречном смокинге, невеста в шикарном платье со шлейфом расшитыми вручную держались за руки и не сводили друг с друга влюбленных глаз... Во время церемонии некоторые гости прослезились: очень уж трогательные слова звучали, а молодожены демонстрировали искренние чувства.

Домашний театр Юсуповского дворца, где прошла регистрация. Официальный сайт Юсуповского дворца

Рациональное зерно внес в процесс Федор Бондарчук, который напомнил гостям свою уже звучавшую накануне просьбу: в этот вечер на территории свадьбы вводится «диджитал-детокс». Жених просил никого из гостей не снимать фото и видео для социальных сетей. Подчинились все! Почти: лишь Ксюша Собчак «отработала» украшения и стилистов, которые собирали ее на вечеринку, поэтому поделилась одним снимком.

После регистрации народ поздравлял молодых и дарил подарки: конверты с деньгами, посуду, антиквариат...

Часть вторая: веселая

Из Юсуповского дворца народ на шаттлах переместился на Невский проспект - там молодожены арендовали для вечеринки Дом Беггровых. Зал, где гуляли свадьбу, был декорирован живыми цветами и хрусталем.

Гостьи тем временем уже успели обсудить, что обручальные кольца у молодых стильные и лаконичные. Паулина выбрала украшение, которое не будет оттягивать руку.

После регистрации невеста переоделась в более удобное белое платье - наряд был не таким пышным, как на регистрации. Наряды для Паулины шили ее друзья дизайнеры. Платья на заказ от бренда Maison Bohemique стоят от 300 тысяч рублей. У невесты в самый важный день было три платья.

_paulina_andreeva_ Свадебное платье Паулины Андреевой

Первый танец Федор и Паулина исполнили под песню «Хлопья летят наверх» Федука. Затем «власть взял в свои руки» тамада Игорь Верник. Спели Глюкоза, мини-концерт подарил другу-жениху Сергей Мазаев и его группа «Моральный кодекс». Ну а самые зажигательные танцы прошли под песни Светланы Лободы. Показали фильм о молодых в стиле «Кино в деталях»: сняли так трогательно, что в момент просмотра слабый пол даже прослезился.

Ксения Собчак на свадьбе в Юсуповском дворце.Фото: Instagram.com

Пели и плясали до трех утра. Среди гостей были родные Паулины, Федора поддерживал сын Сергей, приехало много знаменитостей. Друзья детства Федора Бондарчука: Филипп Янковский и Антон Табаков прибыли с женами, подружки невесты Анна Чиповская и Светлана Устинова со своими любимыми мужчинами. Молодых поздравляли: Константин Эрнст, Антон Златопольский, Татьяна Юмашева, Игорь Угольников, Константин Крюков, Александр Роднянский, Вячеслав Дусмухаметов, Ксения Собчак, Константином Богомоловым, Резо Гигинеишвили, Анна и Надежда Михалковы, Ксения Раппопорт. Практически все знаменитости гуляли со своими вторыми половинками.

Дом Беггровых, где был свадебный банкет. Фото: официальный сайт Дома Беггровых.

А в гостинице гостей ждал приятный сюрприз: «антипохмельный набор», в котором таблетки от головной боли, патчи для кожи вокруг глаз, таблетки активированного угля, пластырь, освежающие леденцы. Оксана Фандера не сдержала эмоций по поводу такого подарка: «Мешочек счастья для гостей - для послесвадебного утра. Я люблю этих ребят. Пусть их любит весь мир - они достойны этого!»

Ну а свадьбу Федор Бондарчук устроил для Паулины очень достойную. По некоторым данным, подобное торжество стоит около 20 млн .руб.

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