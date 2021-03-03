О вакцинации с чипизацией

В России полным ходом идет вакцинация от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я не могу сказать, что, привившись «Спутником», мы с мужем почувствовали себя героями. Скорее, нам это чувство постоянно навязывали. Кто? Да абсолютно все: звонили, любопытствовали, ахали, восхищались, ужасались. Мы стоически выдержали эту маленькую информационную войну и вчера наконец пошли за результатами в медицинскую лабораторию, затерявшуюся среди московских новостроек. Спросили дорогу у двух тетушек, которые боязливо отодвинулись, увидев, что мы без масок. «Да мы уже вакцинировались!» - весело прокричали мы. Видели бы вы их реакцию… «Зряааа! Зачееем?» - долгим эхом терялся их крик в каменных джунглях. Но нам было все равно, потому что радость (результат анализа) уже лежала у нас в кармане – вернее, пришла в тот же вечер на электронную почту: у меня уровень антител – 220, у мужа – 127. Все, мы свободны от страхов! На ближайшие год-полтора хватит, а там посмотрим.

А потом я пришла домой, открыла компьютер и ахнула, узнав, что в этот самый день от коронавируса умер наш чудесный коллега из Вильнюса, журналист и редактор «Экспресс-газеты» Юрий Строганов. Он был членом нашего большого собкоровского братства - и в «Труде» работал, и в «Российской газете», но мы с ним, встречаясь, чаще не о политике говорили, а о другом. Не поверите: о котах и кошках, которыми он был увлечен страстно. Юрий был человеком очень добрым и трогательным и не собирался умирать от слова «совсем».

Это совпадение, конечно – но какое же горькое! Вдруг подумалось: не воротила бы Литва нос от российских вакцин, не бросалась бы зазря за чужие интересы на амбразуру – и, может, был бы жив Юрий! И не обновлялся бы каждое утро длинный прибалтийский мартиролог.

Дело в том, что большая часть моей жизни прошла в Прибалтике, и там же находится до сих пор частичка души – иначе никому не объяснить, почему каждое утро, узнав цифры заразившихся и выздоровевших в Москве, я выстукиваю пальчиками на клавиатуре названия эстонских, латвийских и литовских сайтов. И потому знаю не понаслышке, как наши бывшие собратья по СССР нам сейчас завидуют - тому конкретно, что можно просто так прийти в торговый центр или районную поликлинику и за полторы минуты бесплатно привиться.

Я им всем с самого начала сочувствовала, даже когда мы прошлой весной сидели по домам, а они вальяжно гуляли по берегу Балтийского моря – хотя бы потому, что их прогулки через 150 км в любую сторону заканчивались, упираясь в границы, а по России с ее расстояниями можно было гулять всю жизнь. Но сегодня случилось нечто ужасное – число заболевших в Эстонии, по размеру меньшей Центрального округа Москвы, на 147 человек превысило число тех, кто заболел в самой российской столице. Это просто катастрофа... Это как если бы в Москве за эту ночь заболело примерно 14 тысяч человек. У нас этого не было даже в дни самого пика.

Эстония, впрочем, не показатель – возьмите любую другую страну и ужаснитесь пропорциям. А лучше почитайте чаты наших соотечественников, которые обсуждают сейчас один вопрос: как попасть в Россию и поставить прививку? Да никак не попасть. Мы здесь, в Москве, уже два месяца пересылаем по разным инстанциям список русскоязычных журналистов, которые просятся приехать и выступить в роли живой рекламы любой из трех российских вакцин, но не могут пересечь границу (госпожа вице-премьер Татьяна Голикова или ее помощники! Помогите им, пожалуйста, если вы вдруг сейчас читаете этот тест – Г.С.). Дело даже не в том, что не летают самолеты и не ходят поезда – предприимчивые перевозчики быстро сообразили и наладили было трансферы из Таллина в Петербург, с одним условием: «Пересечение границы – это ваша личная головная боль». Желающих мало, потому что легче переплыть реку Нарву, чем официально проехать через мост Дружбы, соединяющий Россию и Эстонию… Немецкая «Люфтганза» обсуждает идею вакцинного туризма (купил билет за тысячу евро – прилетел – провакцинировался в Шереметьево – улетел обратно. И так два раза – Г.С.). Где-то по сети гуляет история о том, как в США семейная пара, которой посчастливилось урвать свободный слот в соседнем штате, готова преодолеть расстояние в 1200 километров, чтобы поставить прививку. Хоть через Стамбул, хоть через Африку готовы мчать в Москву наши соотечественницы и их иностранные мужья из Финляндии, Италии, Португалии – и на этом фоне колосится зелеными табличками с неразобранным временем вакцинации российское инфополе, потому что москвичи и питерцы (в регионах народ оказался почему-то более адекватным) до сих пор размышляют: зачипируют их Путин с Мишустиным «Спутником», «Ковиваком» или «Эпиваквакциной», или нет?

Люди, вы нормальные?

Хотя… Судя по тому, что я испытываю непреодолимое желание написать еще одну патриотическую колонку о том, как Россия, в ТРЕТИЙ раз за год объявляет акцию «Кэшбэк» за поездки по стране и реально возвращает на карту «Мир» 20 процентов от стоимости путевок (проверено!) – там, кто вместо закрытых на долгие месяцы Италии с Испанией выбирает Алтай с Байкалом - «чипизация» в какой-то мере все-таки происходит…

Поэтому не буду я сочинять такую колонку. Пусть россияне сами решают, что делать и как жить. Но при этом знают о том, сколько миллионов «нечипированных» людей на планете хотели бы сейчас оказаться на их месте.