Вакцинный бунт: итальянцы потянулись за «Спутником-V» в Сан-Марино

Сан-Марино закупило запас вакцины российского производства, и чиновники договорились, что ими смогут воспользоваться и работающие в Сан-Марино граждане Италии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, что программа массовой вакцинации в Европе, мягко говоря, провалена, сказано уже очень много. Чиновники Евросоюза не могут толком организовать закупку и доставку прививок, да еще и у «надежнейших» западных компаний, с которыми решил сотрудничать Брюссель, случаются накладки. В общем, ждать спасительного укола рядовым европейцам еще долгие месяцы.

В такой ситуации одни понимают, что нечего ждать соседей, и обращаются к России с просьбой продать партию вакцин «Спутник V», не дожидаясь благословения от «центрального аппарата». А другие обращаются за помощью к «братьям меньшим». Так, мэр итальянского муниципалитета Монте Гримано поехал на поклон в карликовое государство Сан-Марино. Хотя обычно это «малышам» что-то нужно от итальянцев.

Сейчас же Сан-Марино закупило запас вакцины российского производства, и чиновники договорились, что ими смогут воспользоваться и работающие в Сан-Марино граждане Италии. Таких, по предварительным прикидкам, наберется порядка 8 тысяч.

По словам мэра Росси, с тех пор как стало известно о соглашении между Сан-Марино и Россией о вакцине «Спутник V», местные жители буквально осадили муниципалитет. После этого Элия Росси сразу же активировал все официальные каналы.

Есть только одна проблема — если 8 тысяч итальянцев, работающих в Сан-Марино, теперь рано или поздно вакцину получат, то для массового «прививочного туризма» все равно потребуется разрешение министра здравоохранения Италии Роберто Сперанцы.

Между тем экс-глава МВД Италии, один из лидеров правой партии «Лига» Маттео Сальвини и бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, возглавляющий «Вперед, Италию!», неоднократно призвали одобрить «Спутник V» не дожидаясь решения Европейского агентства по лекарственным препаратам.