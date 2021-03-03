Международный строительный чемпионат: состязание, в котором выигрывают все

Фото: Пресс-служба ОЦКС Росатома

Это мероприятие, инициированное Минстроем РФ и Госкорпорацией «Росатом», станет первым и крупнейшим событием отрасли промышленного строительства в 2021 году.

9 февраля 2021 года при участии главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина и гендиректора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва состоялось заседание Федерального организационного комитета Чемпионата, где были утверждены его сроки и программа мероприятий.

Министр Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Фото: Пресс-служба ОЦКС Росатома

О том, что значит новый Международный строительный чемпионат для России и мира, в интервью «Комсомольской правде» рассказал заместитель председателя оргкомитета Международного строительного чемпионата, директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров.

Директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров. Фото: Пресс-служба ОЦКС Росатома

– Геннадий Станиславович, какова цель Международного строительного чемпионата?

– Международный строительный Чемпионат – глобальная площадка, которая, уверен, откроет новую историю в сфере развития промышленного строительства. Во всём мире стремительно развиваются технологии, растет спрос на специалистов высочайшей компетенции. Но соответствующей по масштабу и задачам площадки для синхронного обмена опытом, создания новых союзов до сих пор не было. Международный строительный чемпионат вправе стать именно такой трибуной для всех заинтересованных в развитии строительной отрасли сторон.

Именно возможность регулярной сверки мнений, компетенций, публичного представления инновационных подходов, благородного соперничества в атмосфере праздника и профессионального азарта – как между странами, так и между специалистами строительных компаний даёт толчок развитию технологий промышленного строительства.

Одна из важных задач строительной отрасли, которую ставит Президент Владимир Путин: наращивание экспорта строительных услуг. Реализация этой задачи возможна только при непрерывной работе, направленной на повышение производительности труда – что и является целью Чемпионата.

Для ее достижения требуется решить немало задач: повышать престиж и популяризировать строительные профессии, стимулировать внедрение передовых технологических и управленческих решений, развивать эффективную международную кооперацию в области промышленного строительства.

Международный строительный чемпионат –

это 2000 человек - представителей сферы промышленного строительства;

соревнования по 19 номинациям, деловая программа с участием топ-менеджеров крупнейших корпораций и государственного сектора, масштабная выставочная площадка.

– Новый Чемпионат создаётся на базе конкурса «Лучший по профессии в атомной отрасли», почему?

Участники конкурса «Лучший по профессии в атомной отрасли». Фото: Пресс-служба ОЦКС Росатома

Участники конкурса «Лучший по профессии в атомной отрасли». Фото: Пресс-служба ОЦКС Росатома

– Вызов, который стоит перед атомной отраслью, с точки зрения масштабов строительства, глобален. Госкорпорация «Росатом» сегодня входит в топ-5 Российской Федерации по объему строительства, ежегодно реализуя около 300 крупных проектов. Росатом занимает 1 место по объему портфеля зарубежных заказов на сооружение объектов использования атомной энергии: сегодня в портфеле 35 энергоблоков в 12 станах.

Именно поэтому 9 лет назад и был создан конкурс «Лучший по профессии в атомной отрасли», призванный стимулировать конкурентоспособность и производительность труда компаний и работников стройкомплекса отрасли.

Накопленный нами опыт и методология проведения соревнований высокой сложности даст надежную базу для эффективной организации нового Чемпионата, востребованного временем.

Решение об участии в Чемпионате в качестве партнёров приняли такие глобальные корпорации РусГидро, ТИТАН-2, Сибур Холдинг, РЖД, ТМК, РН-СтройКонтроль, иностранные партнеры из Белоруссии – это Белстройцентр Холдинг, Турции T TAN 2 IC ÇTA N AAT A. ., Египта – компании Petrojet и Elsewedy Electric, крупных инвестиционных организаций, таких как Московский кредитный банк (МКБ), крупнейших производителей технологий и оборудований в сфере промышленного строительства: компании PERI, Hexagon, KEMPPI, Техноавиа – все это наглядно подтверждает востребованность и необходимость такой масштабной международной площадки, как Международный строительный чемпионат.

В число официальных международных партнёров Чемпионата вошла Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Исполнительный комитет СНГ. Это свидетельствует, прежде всего, о необходимости качественных преобразований в сфере промышленного строительства, отражает высокую заинтересованность не только со стороны российских компаний, но представителей зарубежья. Уверен, что в ходе деловых мероприятий Чемпионата совместно нам удастся принять важные для дальнейшего развития отрасли решения.

– Какие события ожидают гостей и участников Чемпионата?

– Программа Чемпионата – уникальное сочетание выставочной, деловой и соревновательной активностей.

Главным деловым событием станет панельная дискуссия с участием руководителей крупнейших предприятий отрасли промышленного строительства, представителей экспертного сообщества. Акцент деловой программы сделан на применении инновационных систем управления и высоких технологий в сфере промышленного строительства. Этой теме будут посвящены секции, дискуссии и мастер-классы наших партнёров. Например, на полях чемпионата пройдет Бизнес-день Международной Федерации инженеров-консультантов. Вопросы международного сотрудничества будут обсуждаться на совместных мероприятиях Минстроя России с ЕЭК, СНГ.

– Из-за пандемии сроки чемпионата переносились. Как повлияло это на его подготовку?

– Дополнительное время дало возможность компаниям и корпорациям принять решение об участии в Чемпионате. Сегодня мы отмечаем всплеск интереса в этом направлении. Уже сейчас определились порядка 30 секций в рамках деловой программы.

Понимая эпидемиологические риски, мы придерживаемся всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Участие в мероприятии станет возможным только при наличии справки об отрицательном ПЦР-тесте на сovid-19 или сертификата о прохождении вакцинации.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о соревновательной специфике мероприятия. Где будут представлять свое мастерство конкурсанты?

– Чемпионат пройдет на территории Парка науки и искусств «Сириус» в Главном Медиацентре, на несколько дней превратится в самую настоящую строительную площадку, на которой в борьбе сойдутся более 500 российских и зарубежных специалистов. Событие обещает стать невероятно зрелищным!

Хочу особо подчеркнуть демократичную обстановку Чемпионата: помимо команд, которые выдвинуты компаниями-партнерами, к соревнованиям допущены и независимые участники, которые выразили такое желание и прошли предварительный конкурсный отбор. Это даст возможность поддержать талантливых работников, которые заинтересованы в профессиональном совершенствовании.

– Вы могли бы привести примеры заданий, которые должны впечатлить гостей?

– Одно из ярких заданий «Мультикомандной номинации» предполагает имитацию создания промышленного объекта. Прямо в зале будут развернуты работы по армированию, сварке, монтажу технологических трубопроводов! Многофункциональная инфраструктура сочинского Медиацентра практически идеальна для проведения Чемпионата и позволяет развернуть мощности!

В этих соревнованиях примут участие электромонтажники, проектировщики технологических и архитектурных решений, электротехнических сетей, специалисты в области информационного моделирования и проектирования, специалисты строительного контроля и ценообразования, управления проектом сооружений.

Сразу две номинации (командная и индивидуальная) посвящены внедрению инновационных технологий, в частности, проекту – «Расширение и реконструкция Национального медицинского исследовательского центра ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России». Участникам предстоит продемонстрировать умение применять технологии BIM-моделирования зданий и сооружений капитального строительства. Помимо экспертов Жюри в командной номинации их работу будут оценивать и принимать целый ряд авторитетных наблюдателей – Надзорная группа из представителей Медицинского центра им. Дмитрия Рогачева, BuildingSMART International, ФАУ ФЦС Минстроя РФ и Технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство».

– Выражаясь, поэтически, а «судьи» чемпионата – кто?

– Проверка заданий поручена экспертным жюри, они будут сформированы из представителей соревнующихся компаний. Отбор в жюри серьезный - по квалификационным требованиям. Чтобы гарантировать участникам качественное судейство и единство трактовки критериев оценки эксперты жюри проходят обязательное обучение перед финальным этапом чемпионата.

Для эффективной и качественной работы экспертных жюри было создано уникальное программное обеспечение PASE WCC (Professional assessment system for experts World construction championship). Система позволяет фиксировать оценочные баллы с любого устройства (ПК, планшет, телефон), минимизировать риски совершения ошибки, автоматически формировать рейтинги победителей. В любой момент можно сделать аналитику по заданным параметрам. Перед началом Чемпионата предусмотрена жеребьевка среди экспертов жюри, чтобы обеспечить максимально возможную прозрачность и беспристрастность при оценке финалистов.

В этом году на площадках Чемпионата контролировать проведение номинаций будут более 250 экспертов.

- Мероприятие обещает стать традиционным?

- Мы планируем проводить Чемпионат ежегодно: к 2023 году рассчитываем привлечь свыше 1000 компаний-участников из разных стран. Международный строительный чемпионат включен в план мероприятий по реализации Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года.

Считаю, регулярное проведение Чемпионата станет мощным стимулом развития компетенций и повышения профессионального мастерства наших строителей, укрепит конкурентоспособность страны в условиях мировой экспансии услуг и технологий, позволит создать площадку непрерывного системного диалога для совершенствования эффективности и инновационного развития промышленного строительства.

Для реализации крупномасштабных объектов необходимы лучшие кадры. И в этой связи мы делаем ставку не только на нынешних профессионалов, но и работаем на будущее, на формирование кадрового потенциала страны.

Одна из главных ролей чемпионата для общества – социальная. Именно такие площадки позволяют наиболее ярко проявить себя каждому участнику еще в процессе отбора. Несмотря на глобальные задачи – в центре всегда остаётся человек.

Для специалистов отрасли Чемпионат может стать скоростным профессиональным лифтом, а для молодых людей – отправной точкой начала карьеры в стройкомплексе.

– Каким образом ещё не работающая молодежь может принять участие в Чемпионате?

– Работа с молодежью – один из безусловных наших приоритетов. С 2008 года развивается движение Студенческих строительных отрядов (ССО) – фактически кадровый задел стройкомплекса. За 12 лет ССО объединило на масштабных строительных проектах более 10 тысяч студентов. География присутствия стройотрядов – порядка 20 производственных площадок – 13 в России и шесть - за рубежом. Лучшие бойцы строительных отрядов, после вуза имеют преимущество при трудоустройстве в крупные компании, развивающие строительное направление. Участники ССО неоднократно принимали участие в конкурсе «Лучший по профессии» и прекрасно себя зарекомендовали в этих соревнованиях.

Очевидно – мы не могли оставить ССО в стороне от такого знакового события как Международный строительный Чемпионат. Стройотрядовская молодежь выдвигает сразу три команды, которые попробуют свои силы вне конкурсного зачёта. Одна из команд – наши молодые коллеги из Белоруссии.

Другая возможность для молодежи поучаствовать в Чемпионате – стать его волонтёром. Статистика волонтерского набора на Чемпионат наглядно показала большой интерес к отрасли студентов не только строительных специальностей: конкурс на место среди молодых людей, желающих на добровольной основе помогать в организации Чемпионата - 6 человек на место.

Для многих из них Чемпионат – хороший способ приглядеться к работодателям и показать себя.

В свою очередь, мы очень серьезно подходим к формированию Волонтерского корпуса: его работу и обучение обеспечивает самая на сегодняшний день авторитетная и масштабная Молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» – ресурсный партнер Чемпионата и добрый соратник не только госкорпорации «Росатом», но и ряда крупнейших корпораций, участвующих в Чемпионате, например, РЖД.

Уверен, Чемпионат сможет вдохновить молодежь. Ведь для профориентации мало рассказать, нужно показать, как и что может сделать первоклассный специалист в рамках своей деятельности.

Возможно, именно нынешние молодые участники вскоре станут лучшими профессионалами и войдут в топ руководителей различных компаний:

Сегодня с уверенностью можно сказать: уже на первом Чемпионате будут подписаны крупнейшие соглашения между партнерами в сфере промышленного строительства, в том числе по реализации международных проектов, появятся новые производственные цепочки и профессиональные коллаборации.

Но не только глобальными выгодами живет Чемпионат: это возможность еще раз напомнить всему миру о том, как важен труд каждого, какую подчас колоссальную и при этом важную работу выполняют, казалось бы, рядовые строители, какая огромная ответственность лежит на этих простых людях!

Очевидно, Международный строительный Чемпионат – это одновременно и состязание, и диалог лучших в этой среде, в котором, по большому счёту, выигрывают все его участники.