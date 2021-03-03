Без вирусов и бактерий: На нефтедобывающей платформе в Арктике установят уникальную систему очистки воздуха

На нефтяной платформе "Приразломная" установят уникальную систему комплексной технологии очистки воздуха «Аэролайф». Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Савостьянов.

На нефтедобывающей платформе «Приразломная» в Баренцевом море установят уникальную систему комплексной технологии очистки воздуха «Аэролайф». Она поможет полностью обезопасить воздушную среду и защитит персонал платформы от бактерий и вирусов (в том числе коронавирусов). Система «Аэролайф» установлена во всех ковидных госпиталях Москвы, а теперь ее испытают в экстремальных природных условиях российской Арктики.

«Приразломная» - единственная в нашей стране нефтедобывающая платформа, действующая на российском арктическом шельфе. Ежедневно на ней работают и живут около 200 человек. Система «Аэролайф» устанавливается в рамках модернизации систем очистки воздуха, на которую компания «Газпром нефть шельф» - владелец платформы - выделяет 100 миллионов рублей. Первый этап монтажа уже завершен: в каютах и местах общего пользования был установлен 191 мобильный очиститель воздуха. Теперь предстоит модернизировать старую стационарную систему вентиляции. В работах участвуют конструкторские бюро, когда-то спроектировавшие платформу. Планируется, что все оборудование для фильтрации воздухе будет окончательно установлено до конца лета этого года.

Системы «Аэролайф» производятся в Калуге, в их основе — инновационная российская технология, позволяющая очищать воздух на 99,996%, то есть добиваться практически полной стерильности. Поэтому систему применяют для обеззараживания операционных и других помещений в медицинских учреждениях. «Аэролайф» удаляет из воздуха не только микробиологические загрязнители, но и химические вещества, в том числе нефтяные, токсичные, газофазные и многие другие. Система очистки полностью убивает короновирусы, вирусы, бактерии, токсины, удаляет пыль, дым, аэрозоли и аллергены.

- На протяжение многих лет технология комплексной очистки и обеззараживания воздуха, демонстрирует высокую эффективность в различных отраслях – от медицины до сложных химических производств, - отметил коммерческий директор Аэролайф Антон Першин. - В основе этой технологии – фотокаталитическое окисление, которое является наиболее современным методом молекулярной очистки воздуха. Мы гордимся, что система «Аэролайф» будет внедрена на уникальной нефтедобывающей платформе и уверены, что она обеспечит абсолютную очистку и защиту воздушного пространства «Приразломной».

Нефтяное месторождение Приразломное расположено в юго-восточной части Баренцева моря в 60 километрах от берега. Специально для его разработки была создана первая и единственная в России морская ледостойкая стационарная платформа, рассчитанная на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях Арктики.

- Чтобы обеспечить эффективную работу на арктическом шельфе, мы стремимся к созданию комфортных и безопасных условий для персонала платформы «Приразломная», - подчеркнул генеральный директор «Газпром нефть шельфа» Игорь Рустамов. - Использование инновационной российской технологии фильтрации воздуха станет дополнительным элементом в комплексе мер, успешно применяемых компанией для сохранения здоровья наших сотрудников во время вахты.