Ученые составили портрет суперраспространителя COVID-19

Чаще всего суперраспространение COVID-19 происходит в спортивных залах, барах и ресторанах. Фото: REUTERS

Около 20% зараженных коронавирусом людей выступают суперраспространителями (superspreaders). Такие лица разносят инфекцию суперэффективно: по эпидемиологическим оценкам, на их долю приходится 80% случаев передачи ковида окружающим. А значит, «суперспредеров» можно по полному праву считать главной движущей силой пандемии, считают исследователи. Где у нас сейчас больше всего шансов столкнуться с источниками повышенной опасности, по каким признакам их можно опознать, какую роль сыграет вакцинация, с одной стороны, и появление более заразных штаммов коронавируса, с другой? Об этом мы поговорили с экспертом по общественному здравоохранению, профессором Артемом Гилем.

ОТ БИОЛОГИИ ДО ПСИХОЛОГИИ

- Вирусологи сегодня придают большое значение количеству коронавируса, которое выделяет тот или иной человек, - поясняет эксперт. - У разных людей может быть разная вирусная нагрузка в биологических жидкостях организма, включая те, которые он выделяет при дыхании, разговоре, пении. Это слюна, слизь и их мельчайшие капли в виде аэрозолей. У «суперспредеров» концентрация вирусных частиц в таких жидкостях особенно высока.

Другие исследователи, которые изучают поведение людей во время пандемии, связывают суперраспространение с психологическими, эмоциональными и другими особенностями человека. Характерные черты - любовь к социализации, общительность, стремление посещать людные места.

Эксперт по общественному здравоохранению, профессор Артем Гиль.

ГДЕ ВЫШЕ РИСК ВСТРЕТИТЬ «СУПЕРСПРЕДЕРА»

- Ученые Стэнфордского университета составили список таких мест-кластеров, проводя исследования по моделированию и анализу распространения инфекции в зависимости от перемещения людей, - рассказывает Артем Гиль. - Оказалось, что чаще всего суперраспространение COVID-19 происходит в спортивных залах, барах и ресторанах.

При этом должно совпасть несколько условий: приход человека, как правило, с бессимптомной инфекцией и активным вирусовыделением (см. выше), его активное общение с окружающими: разговор, пение, занятия спортом, при которых увеличивается частота дыхания.

- Многие люди уверены, что в заведениях общепита риск заразиться невысокий.

- Исследования показали, что местами суперраспространения ковида становятся рестораны и кафе с определенными признаками: сильно загруженные, с большим потоком посетителей, плохой вентиляцией помещений и несоблюдением дистанции между людьми. Как мы помним, стандартная «защитная» дистанция - 1,5-2 метра. При этом и за рубежом, и у нас немало баров, ночных клубов, где очень тесно и плохая вентиляция.

КСТАТИ

В фитнес-залах своя особенность, поясняет эксперт. При активных физнагрузках растет частота, глубина дыхательных движений, и аэрозоли с вирусными частицами у инфицированных людей выделяются особенно активно. Тут даже при соблюдении физической дистанции распространение вируса будет эффективным.

Кроме того, ряд исследований показал, что мужчины-спортсмены имеют повышенные шансы стать суперраспространителями. У них больше жизненный объем легких, они вдыхают больше воздуха и могут выдыхать большее количество инфицированного аэрозоля.

НЕ ТОЛЬКО В РЕСТОРАНАХ

- Артем, по данным китайских исследователей в КНР люди чаще всего заражались не в общественных местах, а в собственных семьях. Значит, суперрасространители-общественники далеко не везде были движущей силой эпидемии?

- Немалую роль играют национально-культурные особенности. В Китае социализация, общение людей происходит чаще не в ресторанах, а внутри семей. Есть традиция собираться большим кругом родственников на праздники, проводить время вместе. В таком случае именно семьи становятся кластерами суперраспространения инфекции.

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ ВЛИЯЕТ НА СВОЙСТВА СЛЮНЫ

- Еще один важный фактор - генетические особенности человека, влияющие на свойства слюны и слизи в носоглотке, - продолжает профессор Гиль. - У одних людей эти биологические выделения более вязкие, у других - более жидкие. Во втором случае при дыхании и разговоре капли слюны и слизи распространяются на большие расстояния, потому что они меньше и легче. Плюс такие капельки дольше держатся в воздухе и медленнее оседают. Соответственно, условия для распространения инфекции улучшаются.

Также наследственность может влиять на частоту чихания. «Вы наверняка замечали, что есть люди, которые всегда чихают 3 раза подряд, а некоторые могут в один заход чихнуть до 5 раз и больше, - приводит пример эксперт. - Это тоже характерная черта суперраспространителей».

СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ

Как одна прихожанка 5 тысяч человек заразила

- В Южной Корее 35-летняя китаянка, у которой еще не успели проявиться симптомы ковида (вирусовыделение при этом, как известно, может идти очень активно), в феврале 2020 года посетила две церковные службы. Позднее эпидемиологическое расследование установило, что ее визиты стали причиной инфицирования более пяти тысяч человек, - рассказывает наш эксперт.

- В Бельгии в декабре прошлого года Санта-Клаус пришел поздравить жильцов дома престарелых. Актер, не зная о своей болезни (тоже в бессимптомный период), заразил 127 стариков, 27 из которых умерли от тяжелых осложнений ковида.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как защититься?

- Эпидрасследования вспышек, вызванных суперраспространением ковида, обычно позволяют установить источник инфекции, когда заражено уже максимальное количество людей, - поясняет профессор Гиль. - Поэтому государствам скорее нужно ориентироваться на профилактику таких вспышек, исходя из знания мест с наибольшим риском массового заражения. В барах, кафе, ресторанах и спортзалах противоэпидемические меры и контроль за их соблюдением должны быть особенно строгими. Снимать режим ограничений на таких объектах, видимо, стоит в последнюю очередь, когда число новых случаев заболевания существенно снизилось или коллективный иммунитет уже достаточно высок.

- После того, как началась вакцинация от коронавируса, можно ожидать, что роль суперраспространителей будет падать?

- К сожалению, кроме положительных эффектов вакцинации есть негативные стороны поведения привитых людей. В соцсетях полно радостных заявлений: я укололся и теперь полностью свободен, можно бывать где угодно и не носить маску. Между тем уже не раз было сказано: иммунитет после вакцинации не защищает на 100% от инфицирования. То есть привитые люди могут заболевать в легкой форме или являться бессимптомными носителями вируса. Поэтому, пока не закончилась пандемия или не вакцинировано большинство населения, тот же суперраспространитель, несмотря на свою прививку, может оставаться источником массовых заражений, перенося инфекцию бессимптомно или в легкой форме. Так что снимать маски и отказываться от соблюдения дистанции точно преждевременно.

А появление и распространение новых, более заразных вариантов коронавируса при несоблюдении противоэпидемических мер может еще больше усугубить ситуацию, предупреждает эксперт.

КОНКРЕТНО

Портрет «суперспредера»: 5 характерных черт

По просьбе «КП» профессор Артем Гиль составил медицинско-эпидемиологический портрет суперраспространителя COVID-19:

1. Высокая степень социализации: общительность, стремление бывать в людных местах.

2. Высокая вирусная нагрузка в слюне и слизи носоглотки.

3. Бессимптомный период ковида с активным вирусовыделением.

4. Несоблюдение физической дистанции (1,5-2 м), отказ от ношения маски.

5. Генетические особенности: пониженная вязкость слюны, повышенная частота чихания.

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