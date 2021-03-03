США отказываются от силовых методов насаждения демократии

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS

Руководитель американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен выступил с первой с момента своего назначения речью, которую уже оценили как программную.

Главный посыл, уже облетевший заголовки ведущих мировых изданий: Америка при 46-м президенте США перестанет насаждать демократию за пределами своих границ силой и не будет организовывать силовые военные операции с целью свержения тех или иных режимов. По крайней мере, в этом заверил прессу Блинкен.

- Мы пробовали эту тактику в прошлом. Какими бы благими не были наши намерения, она не сработала. – признал глава Госдепа.

Госсекретарь особо отметил, что подобные методы всегда дорого обходились Америке – как в материальном плане, так и в репутационном. Причем репутация США как светоча демократии, в первую очередь, потеряна, по словам Блинкена, в глазах самих американцев.

Откровения Блинкена укладываются в процесс формирования новой внешней политики администрацией Байдена, пытающейся избавиться от вечной критики в адрес Вашингтона, всегда стремившегося быть мировым полицейским.

При этом глава Госдепа не сомневается в том, что только Соединенные Штаты «способны объединить мир для решения проблем, которые невозможно решить в одиночку».

Отсутствие США на мировой арене при администрации Трампа, проводившего политику «изоляционизма» в рамках своего предвыборного девиза «Америка прежде всего», привело мир к хаосу, считает дипломат. И признал, что это спровоцировало появление на мировой арене альтернативных лидеров.

Таким конкурентом в администрации Байдена, в первую очередь, видят Китай, который может «бросить серьезные вызовы стабильной и открытой международной системе».

- Там, откуда мы ушли, Китай взял верх. – признал глава Госдепа.