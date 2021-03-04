Почему российская электромагнитная пушка вызвала панику в США

Новые боевые самолеты Су-57 и МиГ-41 могут стать опасными противниками для США, так как они получат на вооружение самые передовые российские разработки. ЭМИ-пушка может применяться также против военных дронов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Американские военные эксперты бьют в тревожные колокола: российские конструкторы успешно разрабатывают электромагнитные пушки, которые значительно превосходят аналогичное оружие США. На языке ученых такую технику называют еще ЭМИ-пушки (орудия с электромагнитным излучением или импульсом высокой частоты).

Авторитетное военное издание Military Watch пишет: «Успешная разработка ЭМИ-пушки обеспечит Россию революционным оружием, весьма эффективным против ряда вражеских целей — от самолетов до радиолокационных установок. При этом такое вооружение может быть полезно и для эксплуатации в космосе. Новые боевые самолеты Су-57 и МиГ-41 могут стать опасными противниками для США, так как они получат на вооружение самые передовые российские разработки. ЭМИ-пушка может применяться также против военных дронов".

Авторам этой статьи в Military Watch "сквозь зубы" поддакивают и аналитики издания Airforce Technology:

"Русские ЭМИ-пушки, установленные на Су-57, значительно повышают боевые возможности Воздушно-космических сил РФ. Эти самолеты способны «ослеплять оборону НАТО и выжигать беспилотники".

Похоже, что американцы не ждали от российских ученых и конструкторов такой прыти.

- Именно поэтому штатовцы и забеспокоились, - говорил мне военный эксперт, доктор технических наук Владимир Ковалев, - ведь они по этой части долгое время были впереди нас. Но их ЭМИ-пушки стреляли на дальность в полтора-два километра. Ну, может быть, чуть больше. А тут американская разведка явно пронюхала, что на испытаниях российская ЭМИ-пушка смогла поражать воздушные цели сначала на 5, а затем и на 8 километров. Уже пошли слухи: что и на 10…

Вот эта новость - самая большая загадка и для ЦРУ, и для Пентагона. Ведь и для американских, и для наших разработчиков этого вида оружия долгое время самой большой проблемой был источник электроэнергии. А примерно лет 15 назад нашим ученым удалось сделать по этой части значительный, если не сказать, - сенсационный прорыв. Вот у меня на столе под стеклом лежит копия знаменитого интервью члена президиума Российской академии наук академика Владимира Евгеньевича Фортова, которое она дал агентству ИТАР-ТАСС. В нем он сообщил следующее: «Работы, проведенные под руководством академика Геннадия Месяца, позволили создать генераторы, испускающие очень короткие и мощные импульсы. Их пиковая мощность достигает миллиардов ватт, что сопоставимо с мощностью энергоблока АЭС. Это более чем в 10 раз превышает зарубежные достижения".

Да, для эффективной электромагнитной пушки большие мощности энергии это крайне важно. Но мощности эти должны быть заключены в небольшие объемы. Нужен, скажем так, очень мощный, но малогабаритный аккумулятор, который можно "впихнуть" в истребитель, не нарушая его летно-технических и боевых характеристик. И даже если такая пушка работает с земли, то не будут же за ней на поле боя таскать аккумулятор, который едва помещается в кузове КАМаза? А вот как нашим ученым удалось решить эту проблему, я рассказывать не буду...

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