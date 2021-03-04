Супергерой с бутылкой "беленькой": производители алкоголя заплатили за рекламу в клипе Николая Баскова 3,5 миллиона

"Комсомолка" узнала, сколько стоит рекламная интеграция у "натурального блондина" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Реклама в фильмах и клипах знаменитостей уже стала обычным делом: если вам настойчиво показывают название торговой марки, можно не сомневаться - это чистой воды коммерция. Так, еще в 2007 году комедию Тимура Бекмамбетова "Ирония судьбы. Продолжение" за слишком навязчивое присутствие в кадре авто, майонеза и шоколада известных брендов критики назвали "рекламным роликом с хорошим концом". А в шоу-бизнесе первопроходцами коммерческих видео стали Филипп Киркоров и Николай Басков.

Цена такой скрытой рекламы - секрет фирмы, но прайсы порой можно обнаружить в самых неожиданных местах. Например, на сайте госзакупок. "Комсомолка" нашла один из таких "звездных" лотов - договор о рекламной интеграции в клип Николая Баскова "Караоке", который артист выпустил два года назад. Для "натурального блондина" этот 20-минутный (!) ролик стал первым коммерческим. Бюджет, как хвастался певец, составил рекордные 20 миллионов рублей: получается, по 1 миллиону за каждую минуту.

Одним из спонсоров стал производитель алкоголя из Татарстана. Согласно контракту, певец должен был креативно продемонстрировать две торговых марки - водки и коньяка, на каждую по 7-8 секунд. За два сюжета производитель спиртного заплатил исполнителю 3,5 миллиона рублей. Причем, заказчики подробно расписали техзадание и даже приложили к сухим документам закупки забавную раскадровку.

- Николай Басков сидит за барной стойкой. Бармен предлагает ему коньяк, - расписали алкогольные производители, проиллюстрировав все действия веселыми картинками. - Бармен наливает Баскову коньяк. Бутылка крупным планом. Николай Басков поднимает бокал.

Техзадание от заказчика и кадр из клипа. Один в один!

Реклама водки оказалась поинтересней: с поллитровкой в руке певец должен был превратиться в супергероя.

- Николай Басков достает бутылку водки. Бутылка в руке Баскова начинает пульсировать светом, - указал заказчик в своей раскадровке. - Николай наносит удар злодею бутылкой водки. Сокрушенный злодей падает вниз. Николай Басков демонстрирует на камеру бутылку водки со словами "Мое оружие всегда со мной!".

С бутылкой водки артист превратился в супергероя.

Кроме того, в "Караоке" артист успел прорекламировать лапшу быстрого приготовления, энергетический напиток, сеть гипермаркетов и магазины продуктов, винодельню, букмекерскую компанию и успокоительное средство. В клипе, который набрал более 9 млн просмотров на YouTube, снялись Филипп Киркоров, Олеся Судзиловская, Яна Кошкина, Марина Федункив, Григорий Лепс и другие звезды. Но на гонорары героям Баскову, скорее всего, тратиться не пришлось: такое участие в шоу-бизнесе, как правило, происходит по дружбе.

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