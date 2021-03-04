Все ТВ надо досками забить! Скопинский маньяк получит миллионы, а кто-то решит тоже попробовать

Журналисты ожидали около колонииВиктора Мохова Фото: Александр Уриевский

Скопинский маньяк Виктор Мохов поехал в Москву на ток-шоу. Миллиона три точно ему заплатили.

Это что означает? Что миллионы людей его увидят. Тысячи зрителей о чем-то смутном задумаются. А отдельные единицы решат: «...а чего такого? Интересно мужик придумал. Две бабы, подвал и никаких проблем. Надо попробовать».

Я несколько раз писал, что современная Россия мучительно напоминает о советских фильмах, где показывали тлетворный Запад, с его проститутками, геями, педофилами, с его удушающей рекламой и мерзостью.

Запад оказался именно таким, нас не обманули. Но мы ещё стали лучшим учеником этого Запада.

Мы омерзительны.

Только ради этого стоит устроить здесь временную диктатуру и всё это телевидение забить досками наглухо. Оставить два телеканала: «Скрепы» и «Армия». И «Сад-огород» по выходным.

И три социальных собственных Сети: «Однополчане», «Сокурсники», «Волонтеры».

И никакой анонимности в Сети.

И больше никто никогда никаких педофилов по центральному телевидению не увидит. Только космонавтов, солдат и героических оперов, которые ловят преступников.

А маньяков будут выпускать из тюрьмы и отправлять на тихие поселения в вечной мерзлоте. Ковырять её палкой.

Такой план.

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