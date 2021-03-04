Застукали в подъезде: школьник спрыгнул с 17-го этажа, убегая от родных одноклассницы

Когда на вызов приехали полицейские, ребенок испугался и выпрыгнул в окно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве неудачное свидание двух восьмиклассников закончилось трагедией. Один из детей выпал из окна. Все произошло днем в районе Орехово-Борисово Южное 3 марта.

— Подросток выпал из окна квартиры на 17-м этаже по адресу Тамбовская, 3/13. Он выжил, но доставлен в реанимацию в критическом состоянии: переломы ног, таза, грудной клетки. По факту инцидента идет проверка, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Очевидец инцидента Алексей рассказал kp.ru обстоятельства трагедии:

— Живу в этом доме. Вчера выхожу из подъезда, а там два пэпэсника (сотрудники патрульно-постовой службы МВД — прим.авт.) в сугробе ходят. В снегу тело лежит и кругом ветки поломанные валяются: очевидно, упал он на деревья, они и погасили удар. Приехала реанимация через несколько минут. Погрузили парнишку на носилки и с собой забрали. Успел заметить, что он черноволосый, смуглый — в общем не русский.

Трагедии предшествовало неловкое свидание. Оказалось, что 14-летний ученик одной из местных школ провожал до дома одноклассницу. В подъезде у них вспыхнула страсть: дошло до интима.

— В этот момент на лестничную клетку вышел дедушка школьницы. Он все это увидел, загнал подростков в квартиру и развел по разным комнатам. Парня запер на ключ и вызвал полицию. Когда на вызов приехали полицейские, ребенок испугался и выпрыгнул в окно. История про интим в подъезде - со слов дедушки. Ее еще предстоит проверить. Школьницу опросят в присутствии родителей и психологов, — добавил источник «КП» в силовых структурах.

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