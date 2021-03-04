Три папы, ни одной мамы: В США семья геев добилась, чтобы их вписали в свидетельство о рождении ребенка

Трое геев воспитывают двоих малышей: трехлетнюю Пайпер и годовалого Паркера. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Если в сознании обывателей свадьба геев или лесбиянок где-нибудь в далекой Америке уже не вызывает прежнего ужаса, то история семьи геев-полиаморов из Калифорнии удивила весь мир. Сейчас глава семейства готовится выпустить книгу «Три папы и ребенок» о тех трудностях, с которыми они с партнерами столкнулись при рождении дочери.

45-летний доктор Йэн Дженкис встретил Алана Мэйфилда во время учебы в клинической ординатуре в Бостоне. И вот уже 17 лет пара вместе. Джереми Аллен Ходжес, работник зоопарка, появился в их жизни восемь лет назад и сразу стал членом семьи.

Полиаморы, то есть приверженцы свободных отношений, поселились в Сан-Диего неслучайно. Калифорния является одним из самых прогрессивных штатов, где узаконены права ЛГБТ, а также разрешены однополые браки. Партнерские отношения между однополыми парами стали возможны здесь еще в 1999 году, а в 2003 году власти разрешили таким парам усыновлять детей.

Сейчас Йен и его партнеры воспитывают двоих малышей: трехлетнюю Пайпер и годовалого Паркера. Они являются фактически родными братом и сестрой, поскольку один из родителей у них общий.

Каждому отцу определено свое имя: Джереми - «папочка», Алан - «папа», а Йен - «папка».

- В том, что у Пайпер трое родителей, ничего особенного нет, - пишет в своей книге Йен. - У меня самого трое родителей - мать, отец и мачеха, - и никто об этом не думает.

Уникальность этого семейства в том, что через суд они добились, чтобы трое мужчин были записаны в свидетельство о рождении детей в качестве отца. Этот прецедент может подготовить почву для широкого признания полиаморных семей в США.

Каждому отцу определено свое имя: Джереми - «папочка», Алан - «папа», а Йен - «папка». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мужчины начали совместную жизнь втроем пять лет назад

- Некоторые, наверное, думают, что у нас сплошной секс или что-то в этом роде, или что мы ведем себя разнузданно, не контролируем себя, совершаем безумства. На самом деле у нас в доме все весьма обычно и по-домашнему, - поясняет Йен.

Перед тем, как завести ребенка, мужчины думали, а не пострадает ли их чадо от того, что у него три отца, да еще и гея, что другие дети станут дразнить малыша из-за этого. Но взвесив все, они решили рискнуть.

В итоге, общая подруга стала донором яйцеклеток. Однако возникли проблемы с процедурой ЭКО. Первоначальный врач оказался противником однополых пар, поэтому полиаморному семейству пришлось искать нового.

За генетическими трудностями последовали юридические неурядицы. Необходимо было уравнять всех трех отцов в правах на ребенка даже в случае их развода. Этот вопрос пришлось решать в суде и судья признала мужчин законными родителями ребенка еще до рождения Пайпер.

Все войны с медициной и юридической системой обошлись мужчинам в 120 тысяч долларов. Свою борьбу они вели около года. Но на этом не остановились и завели еще одного ребенка, малыша Паркера.

Получат ли полиаморные браки распространение в США, покажет время. Однако летом прошлого года в городе Сомервилл, штат Массачусетс, местные жители проголосовали за предоставление сторонникам свободной любви части юридических прав, которыми наделены супруги, состоящие в браке. В частности, речь идет о праве на использование медстраховки партнера и посещение возлюбленного в больничной палате.

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