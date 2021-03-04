Весна в Московском зоопарке: фотограф запечатлел панду Диндин с букетом от тайного поклонника

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весна пришла в зоопарк, животные постепенно выходят из теплых павильонов. Одним из первых вышел медведь-губач по кличке Пельмень. Сам он родом из Индостана и Шри-Ланки, поэтому в спячку не впадает, как это делают бурые медведи.

- В холодные зимы Пельмень предпочитал быть в павильоне и лишь высовывал нос на улицу, а как только потеплело, то вышел в уличный вольер и стал принюхиваться к новым запахам, - рассказали в Московском зоопарке.

Снежной зимой наслаждались китайские панды Жуи и Диндин, они катались с горок, играли с новогодними елками. А в первые дни марта фотограф «КП», гуляя по зоопарку, заметил в вольере панды Диндин букет розовых тюльпанов. Подарок к 8 марта? Еще рановато. Передал самец Жуи? Так он же в соседнем вольере. Предположение только одно – тайный поклонник. Панда понюхала букет и пошла заниматься своими делами.

Панда Диндин получила букет тюльпанов… Фото: Михаил ФРОЛОВ

… тем временем Жуи играл с синем мячом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Радостная новость у кустарниковых собак Вицли-Пуцли и Фреи – у них родилось пятеро щенков. Зоологи уже определили их пол: это три девочки и два мальчика.

У кустарниковых собак Вицли-Пуцли и Фреи родилось пятеро щенков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сейчас, когда детеныши окрепли, родители стали выводить их в наружный вольер. Сейчас щенки питаются исключительно материнским молоком. Обычно с родителями малыши находятся до одного года. Кустарниковое семейство очень активное, они играют с веточками, летом купаются в пруду, - рассказали в Московском зоопарке.

Красная панда радуется приходу весны и свежей зелени. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зелень в рационе животных круглый год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бурая медведица Роза, гималайские мишки и сурки пока спят. Когда температура станет повыше, то проснуться и еноты. Весна добавила активности львам, гривистым волкам. Все чаще в своем бассейне купается белый мишка Врангель.

Напомним, что в связи с приходом весны режим работы Московского зоопарка продлевается на один час.

- Теперь наши обитатели ждут вас в гости с 9.00 до 18.00. Вход закрывается в 17.00, - рассказали в пресс-службе Московского зоопарка. - Билеты в зоопарк по-прежнему продаются только онлайн.

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