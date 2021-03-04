Панде Диндин из Московского зоопарка подарили цветы к 8 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 4 марта, панда самка Диндин из Московского зоопарка получила цветы перед 8 марта.

Напомним, в прошлом году днем 8 марта панда вышла на волшебную полянку в вольере и гуляла среди ледяных грибов и декоративных цветов, собирая угощения.

Панде Диндин из Московского зоопарка подарили цветы к 8 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как писал сайт kp.ry, в преддверии Дня всех влюблённых панда Жуи в Московском зоопарке взялся за кисть и нарисовал валентинку. Московский зоопарк предлагал жителям столицы принять участие в конкурсе, и получить в подарок нарисованную Жуи валентинку.

Большие панды - самка Диндин, которая родилась в 2017 году, и самец Жуи, который родился в 2016 году, - были переданы Китаем России в 2019 году для совместных исследований на 15 лет.