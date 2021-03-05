Что выгоднее: своя машина, такси или каршеринг

Своя машина - снова роскошь, а не средство передвижения? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Каждый раз, когда я делаю техобслуживание машины, меня начинает душить жаба. Делю затраченные на ТО 10-15 тысяч рублей на среднюю стоимость поездки на такси и мысленно оплакиваю потерянные деньги. А потом проделываю то же упражнение с каршерингом - и настроение ухудшается еще сильнее. Особенно сейчас, когда ездить на работу каждый день не нужно. Чтобы раз и навсегда решить для себя эту дилемму, решил сравнить плюсы и минусы разных способов передвижения по городу. И вот что получилось.

СОБСТВЕННОЕ АВТО

За прошлый год я проехал на машине примерно 15 тысяч километров и потратил на авто около 100 тысяч рублей. В пандемию ездить по столице было особенно приятно - никаких пробок. Летом съездили к родственникам на Волгу - 1000 километров туда и столько же обратно. Да и передвигаться на месте было удобнее. Особенно, когда ты не один, а с женой, ребенком и собакой. Но одно дело, когда машина уже есть. И совсем другое - когда стоит вопрос, покупать или нет?

Плюсы:

+ Свое, родное

+ Выгоднее при поездках на дачу или в соседние регионы

+ Удобнее, если нужно часто ездить по району: в садик, школу, спортзал и т.д.

Минусы:

- Большие капитальные затраты

- Нужно тратить время на обслуживание

- Вечный поиск парковки

КАРШЕРИНГ

В пандемию спрос на автомобили резко вырос. «Дилеры сейчас не то что скидки не дают, надбавки делают», - рассказывал в конце прошлого года знакомый, работающий в автобизнесе. «Ножницы» между спросом и предложением привели к резкому росту цен - как на новые, так и на подержанные машины. Они стали стоить совсем уж неподъемных денег. Для тех, кто еще не купил авто, альтернатива в виде каршеринга стала привлекательнее. Правда, не сильно. Цены на поминутную аренду тоже поднялись. Раньше компании активно развивались, привлекали новых пользователей и работали себе в убыток. А теперь стали постепенно повышать расценки. В среднем активный пользователь каршеринга в Москве тратит около 50 тысяч рублей в год, недавно подсчитали в Сбере. Тоже прилично, но все равно в два раза меньше, чем на обслуживание своей машины.

Плюсы

+ Дешевле, чем такси

+ Не нужно ничего покупать

+ Не нужно заправлять и обслуживать

Минусы

- Не всегда есть рядом

- Актуально только для Москвы и крупных городов

- Не всегда удобно для семейных поездок

ТАКСИ

«Наши люди в булочную на такси не ездят» - эта фраза из известного фильма уже не актуальна. Многие «безлошадные» теперь активно пользуются извозчиками, чтобы доехать с пакетами еды из супермаркета. Мобильные приложения сделали такси более доступной услугой. Большой плюс такси, по сравнению с личным авто и каршерингом, - в поездке можно заниматься своими делами или попросту спать. Но, как и за любое удобство, за это приходится платить.

Плюсы

- Приезжает за пять минут прямо к подъезду

- Не надо самому рулить

- Не надо покупать и обслуживать

Минусы

- Дороже, чем каршеринг

- На дальние расстояния не уедешь

- Приходится ехать с незнакомым человеком

ВЫВОД

Лично для себя я решил, что собственная машина мне нужна. Во-первых, она мне нравится. Во-вторых, я готов платить за собственный комфорт. В-третьих, при наличии детей и домашних животных другого выхода для себя я не вижу. А такси и каршерингом я буду пользоваться время от времени - для поездок в центр, на вокзал и на дни рождения к друзьям.

ВАЖНО

Чтобы транспорт не стал обузой

- Покупайте авто только за наличные, а не в кредит. Машина дает дополнительный комфорт. Но это не инвестиция, а дополнительные расходы. Исключение - лишь для тех, кто собирается зарабатывать частным извозом.

- Приобретайте авто, на которое вы сможете накопить за год-два. К примеру, если вы можете откладывать каждый месяц по 50 тысяч рублей, тогда вы можете позволить себе машину стоимостью от 600 тысяч до 1,2 млн рублей. Чем дороже машина, тем выше ежегодные расходы.

- Перед покупкой примерно оцените, сколько вы будете тратить на обслуживание машины в месяц и в год. Если сумма будет превышать 20% от ваших доходов, это серьезный повод подумать, нужна ли она вам.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей Паранич, глава Национальной ассоциации специалистов финансового планирования:

«Автомобиль - это не роскошь, но и не инвестиция»

- Так уж случилось, что нам нужно время от времени перемещаться в пространстве. Это часть нашей жизни. И каждый сам решает, как этот вопрос закрыть. В целом формула проста. Если ездить мало, каршеринг - лучший вариант. Если ездить много, то выгоднее личный автомобиль. Но в каждом случае есть много нюансов, например, связанных с личным удобством. Если человек ездит мало, но ему комфортнее это делать в собственной машине, то тут нет смысла сравнивать с другими вариантами. Значит, он готов за это удобство доплачивать.

Считать машину роскошью я бы не стал, даже несмотря на рост цен. На рынке очень большой спектр вариантов: от самых дорогих до бюджетных. Но это сложно назвать хорошей инвестицией. Да, машину можно продать при необходимости. Но в большинстве случаев - за меньшие деньги, чем вы покупали. Автомобиль с каждым годом теряет в стоимости.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Считалка "КП". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЗНАЙ!

Правила деления

Как не разориться на каршеринге

У каршеринга есть много преимущества (например, бесплатная парковка и отсутствие необходимости платить за бензин и заезжать на АЗС). Но есть и недостатки, о которых лучше знать заранее.

- Расходы при ДТП

Машины застрахованы. Но есть минимальная сумма, до которой водитель обязан заплатить деньги из собственного кармана. У разных компаний она составляет от 15 до 40 тысяч рублей.

- Штрафы ГИБДД

Во-первых, нет 50-процентной скидки при уплате штрафа в течение 20 дней. Во-вторых, машины оформлены на юрлицо, поэтому суммы сильно выше. Так, за парковку на газоне придется заплатить астрономические 300 тысяч рублей.

- Внутренние штрафы

Их назначают компании – владельцы машин. Такой штраф можно схлопотать за загрязнения в салоне или парковку на подземной стоянке гипермаркета (3 - 5 тысяч рублей), за выезд из разрешенной зоны и паркову в неположенном месте (7 - 10 тысяч). Самый большой штраф - за передачу управления другому лицу. Безобидное «дай порулить» обойдется в 50 - 150 тысяч рублей. И такие прецеденты уже были.

- Незамеченное повреждение

Если следующий водитель за вами заметит то, что не заметили вы, то ущерб повесят на вас. Стоят повреждения по-разному - от 3 до 20 тысяч. Поэтому перед началом аренды нужно заложить минимум 5 - 10 минут на тщательный осмотр машины.

Чем россияне пользуются вместо личного авто. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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