"Ноготочки", как у Крида и Моргенштерна: Валентин Юдашкин объяснил моду на маникюр среди мужчин

Эксцентричный Моргенштерн ввел моду на маникюр в шоу-бизнесе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Валентин Юдашкин, который недавно впервые откровенно рассказал о многолетней борьбе с раком, продолжает радоваться жизни и выходить в свет. Так, накануне 57-летний кутюрье вместе с супругой появился на презентации нового сериала Первого канала "Угрюм-река". Дизайнер, хоть и похудел, не выглядел болезненно и с удовольствием общался с прессой.

Кутюрье с женой Мариной и Софьей Эрнст на премьере "Угрюм-реки". Фото: Иван МАКЕЕВ

- Я очень люблю историческое кино и жду красивых пейзажей, точной актерской работы, и конечно, изысканных костюмов. Кстати, команда Первого канала очень щепетильна к историческим деталям, - поделился с репортерами Юдашкин. - Я это понял, когда увидел в фильме не зеленый Эрмитаж, как сейчас, а песочно-розовый. Его строили итальянцы, и они никогда бы не покрасили фасад в зеленый. А правда восторжествовала только в кино, где нам показали изначальные оттенки.

Валентин Юдашкин был в приподнятом настроении и с удовольствием общался с прессой. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Весна в душе уже ощущается? - поинтересовались журналисты.

- Еще нет. Холодно! Но радует, что уже начались показы. Свою весеннюю коллекцию-2022 мы представим в полупустом зале Кремля 7-9 марта, это будет телеверсия. Кстати, часть моей коллекции уже в Париже, ждем показ 9 марта.

Алла Михеева на премьере "Угрюм-реки". Фото: Иван МАКЕЕВ

- И о чем она? Что будет в тренде?

- Одна коллекция от кутюр, а французская посвящена 1960-м годам и памяти Пьера Кардена. Мы выбрали черно-белую гамму, она всегда актуальна, правда, не каждому подходит.

- Валентин, а как вам последняя мода на "ноготочки" среди мужчин? И Егор Крид, и Моргенштерн ходят с маникюром - это нормально?

- Да, я подписан в Инстаграме и на одного, и на второго. Меня они особо не удивили, это все реплики того, что уже давно существует - перепевки панковской культуры из 80-х годов. Тогда был популярен пирсинг, кожаные куртки и черный маникюр. Были и раскрашенные лица, и зеленые волосы. Куча лака "Прелесть" уходила на прически панков! Это была культура свободы: мол, эти не красят ногти, а мы возьмем и накрасим. Это был протест. А сейчас мода вернулась, и меня это нисколько не шокирует.

Максим Галкин учил репортеров правильно его фотографировать. Фото: Иван МАКЕЕВ

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