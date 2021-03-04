Нефть рванула вверх после заседания ОПЕК+. Что теперь будет с рублем

Любое подорожание нефти обычно укрепляет рубль. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В этот четверг все мировые инвесторы следили за заседанием мониторингового комитета стран-экспортеров нефти (так называемый картель – ОПЕК+). Оно по традиции прошло в формате видео-конференции. Сопредседателями на переговорах были министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман и бывший глава Минэнерго России, а теперь вице-премьер Александр Новак.

Как всегда, перед началом заседания было много слухов. Так, большинство аналитиков считали, что экспортеры нефти не выдержат и после затяжной диеты, вызванной пандемией, захотят увеличить производство нефти – возможно, сразу на 1,5 млн баррелей в сутки (это 1,5% от мирового объема добычи). Более того, муссировались домыслы, что Россия и Саудовская Аравия вновь не могут найти общий язык и могут публично поссориться, как это было год назад (тогда это вызвало обвал на нефтяном рынке).

Тем не менее результаты встречи удивили всех. Во-первых, добычу оставили на прежнем уровне еще на один месяц – до конца апреля. Во-вторых, даже Саудовская Аравия, которая добровольно сократила свое производство с 1 февраля на целый миллион баррелей в сутки, согласилась пока не возвращать статус-кво. И в-третьих, преференции по сравнению с остальными получили только Россия и Казахстан.

- Принято решение дать России возможность увеличить добычу нефти в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, а Казахстану - на 20 тысяч баррелей в сутки. Это решение принято в связи с сохранением сезонных моделей потребления, - говорится в пресс-релизе на сайте картеля.

Эти новости тут же отразились на стоимости «черного золота». Баррель эталонного сорта Brent вечером в четверг взлетел на 5% - до 67 долларов за бочку. А наша страна тем самым получит двойной выигрыш: и от роста стоимости нашего главного экспортного товара, и от увеличения производства в ближайшем будущем.

По мнению аналитиков, это решение может подстегнуть рост цен на сырьевые товары и, соответственно, доходов нашего бюджета. В ближайшие месяцы нефть может подорожать до 70 – 80 долларов за баррель. И это консервативный сценарий. Некоторые американские инвестбанки уже пророчат «черному золоту» возврат к 100-долларовым отметкам, которых рынок не видел с августа 2014 года.

Напомним, коллективное соглашение о сокращении добычи страны картеля ОПЕК и другие крупные экспортеры нефти (включая Россию) заключили в апреле 2020 года. Это позволило сбалансировать сырьевой рынок. Тогда спрос на топливо катастрофически упал из-за тотального закрытия границ и экономик почти всех стран мира по причине пандемии. Производство нефти пришлось сократить примерно на 20% - самую большую долю взяли на себя две страны: Россия и Саудовская Аравия.

Сейчас экспортеры нефти держат руку на пульсе. Мониторинговый комитет ОПЕК+ собирается каждый месяц. К примеру, в этот раз страны поняли, что настроения на рынках улучшаются, программы вакцинации начинают работать. Но расслабляться пока рано. Спрос на нефть еще неустойчив, а ограничения во многих развитых странах сохраняются, поэтому слишком резко наращивать производство пока не стоит.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А что все-таки будет с рублем?

Хотя российские власти любят говорить, что наша валюта давно не привязана к стоимости нефти, это не совсем так. Любое подорожание нашего главного ресурса укрепляет рубль. Сейчас за доллар дают меньше 74 рублей. Инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики и автор телеграм-канала bitkogan Евгений Коган считает, что доллар может просесть до 71 -72 рублей. Но сильнее нашей валюте укрепиться не дадут.

- Мы с вами не раз и не два обсуждали вопрос о том, что наш доблестный Минфин костьми ляжет, но не даст рублю ни малейшего шанса укрепляться сверх дозволенного. А дозволено ему, судя по всему, будет немного. Причина проста и банальна: формирование доходной части бюджета гораздо легче дается при курсе рубля 71 - 75, чем, к примеру, при 61 – 65, - объясняет Евгений Коган.

На днях стало известно, что Минфин планирует продать на валютном рынке 150 млрд рублей, чтобы пополнить Фонд национального благосостояния (он считается в долларах). Это в три раза больше, чем было продано в марте. В итоге спрос на валюту вырастет и рубль не сможет сильно подорожать. Хотя и падать при такой стоимости нефти не должен.