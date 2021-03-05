Жена Алека Болдуина раскрыла тайну рождения их шестого ребенка

Алек и Хилария Болдуин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудский актер Алек Болдуин и его жена Хилария несколько дней назад объявили, что стали родителями в шестой раз. То, что в звездном семействе вновь случилось прибавление, никого особенно не удивило. Недоумение вызвал совсем другой факт: младший ребенок 62-летнего артиста и его 37-летней супруги появился на свет всего через шесть месяцев после рождения предыдущего малыша.

В сентябре Алек и Хилария принимали поздравления с рождением сына Эдуардо. И вот теперь у них появилась дочка. Разумеется, звездную чету засыпали вопросами: как так? Поначалу супруги не хотели делиться информацией – они скрывали даже имя и пол ребенка, но потом все-таки рассказали подробности. Сначала Хилария опубликовала в Инстаграме снимок новорожденной малышки и объявила, что это девочка, и ее зовут Люсия. Жена актера подтвердила, что дочка родилась спустя всего полгода после своего брата Эдуардо. Поэтому, мол, в семье их считают практически близнецами.

Затем тайну появления на свет малышки приоткрыли знакомые пары: дочку Болдуинов родила суррогатная мать. Эту информацию изданию Enews подтвердил источник из окружения супругов.

Теперь у супругов шестеро детей. Фото: Инстаграм.

К услугам суррогатной мамы Хилария прибегла после того, как в 2019 году у нее один за другим случились два выкидыша. Причем второй произошел уже на довольно позднем сроке – на четвертом месяце, супруги знали, что у них должна была родиться девочка. Поэтому вся семья тяжело перенесла потерю ребенка.

- Многие из вас помнят, что наши дети потеряли четырехмесячную сестру в конце 2019 года, - написала Хилария в Инстаграме. - Не проходит и дня, чтобы мы не тосковали по ней. Когда я узнала, что наш ребенок умер, я сказала нашим детям, что их сестра обязательно появится на свет, но не сейчас. Ничто не заменит ее, но после этого две чудесные души вошли в нашу жизнь. Наши дети были храбрыми во время ужасного горя - храбрее нас ... и питали надежду.

Супруги обратились к услугам суррогатного материнства, но не теряли надежду – и Хилария снова забеременела естественным путем. Малыш Эдуардо дался ей нелегко, она почти все время лежала на сохранении. Но в итоге пятый ребенок звезд родился здоровым и в срок. А через полгода суррогатная мать родила им шестого.

Жена актера подтвердила, что дочка родилась спустя всего полгода после своего брата Эдуардо. Поэтому, мол, они в семье считают их практически близнецами. Фото: Инстаграм.

В Инстаграме Хилария с удовольствием делится снимками новорожденной Люсии, но при этом отключает комментарии. А вот Алек этого не делает, и под его постами подписчики то и дело обвиняют супругов в том, что они пиарятся на детях. Фолловеры считают, что супруги завели шестеро наследников специально, чтобы быть в центре внимания.

Алек и Хилария поженились в 2012 году. Они уже воспитывают 7-летнюю дочь Кармен и четверо сыновей - 5-летнего Рафаэля, 4-летнего Леонардо, 2-летнего Ромео и полугодовалого Эдуардо. У Болдуина также есть седьмой ребенок, дочь Айленд, которую ему родила актриса Ким Бейсингер. 27-летняя Айленд делает успешную карьеру фотомодели. С Бейсингер Алек развелся в 2002 году, они были женаты с 1993 года.

Болдуин никогда не скрывал, что хочет много детей. Даже после двух выкидышей Хиларии он был уверен, что она обязательно подарит ему еще одного малыша.

- У нас с Хиларией четверо детей. Но она непременно хочет еще одного. И мы обязательно родим пятого! – говорил актер на одном из телешоу. И в итоге родил и шестого.