Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Ревнивый американец отрезал соседу половой орган ножницами

В США иммигранта из Сальвадора отправили за решетку на 20 лет за членовредительство
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (2)Комментарии (2)
Bрачи пытались пришить пострадавшему отрезанную часть тела, но им это не удалось

Bрачи пытались пришить пострадавшему отрезанную часть тела, но им это не удалось

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

51-летний житель Флориды, отец пятерых детей, Алекс Бонилла заподозрил свою супругу в интимной связи с 32-летним соседом. Недолго думая, ревнивец вооружился пистолетом и явился в дом к обидчику с целью «кое-что исправить».

Угрожая соседу оружием, Бонилла связал его и, как следует из материалов суда, «отрезал пенис жертвы ножницами». А затем, сжимая в руках добычу, побежал к своему дому.

Позже врачи пытались пришить пострадавшему отрезанную часть тела, но им это не удалось – мужчина, подвергшийся нападению, остался инвалидом.

По словам Бониллы, он ничего подобного не совершал, а отправился к соседу всего лишь поговорить и попросить оставить его жену в покое, после чего тот на него напал и нанес удар по голове.

«Подсудимый заявил, что затем потерял сознание и ничего не помнит с того момента и до момента, пока его не арестовали на работе», – говорится в материалах следствия.

Однако в заявлении жертвы утверждается совсем иное.

Рассмотрев доказательства, суд пришел к выводу, что Бонилла преднамеренно изувечил соседа и признал его виновным в похищении человека, нанесении телесных повреждений и нападении с применением огнестрельного оружия.

Алекса Бониллу, тридцать лет назад эмигрировавшего в США из Сальвадора, приговорили к 20 годам тюремного заключения и компенсации ущерба потерпевшему в размере $251 тысячи.

Происшествия: ЧП