После серии громких афер на международных сайтах знакомств ФБР США вмешалось и дало рекомендации по защите от мошенников

Преступники рассказывают доверчивым гражданам, ищущим отношений, о большом и светлом чувстве с единственной целью – заработать денег Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мошенничество на сайтах знакомств – одно из самых распространенных в мире. Преступники рассказывают доверчивым гражданам, ищущим отношений, о большом и светлом чувстве с единственной целью – заработать денег.

Счет в подпольном бизнесе идет на миллионы долларов, а количество обманутых достигает десятков тысяч. Причем дело далеко не всегда ограничивается потерянными деньгами – некоторые из жертв «мошенников от любви» потеряли здоровье или погибли.

Попасться на удочку преступников могут как мужчины, так и женщины. Например, 48-летняя жительница США рассказала, что страсть к вдовцу-бизнесмену стоила ей $7 тысяч: мужчина рассказал, что буквально накануне долгожданной первой встречи с возлюбленной забыл бумажник в такси. Конечно, женщина поспешила на помощь и перевела виртуальному бойфренду деньги, после чего он просто исчез из ее жизни.

Мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что потратил на возлюбленного, которого никогда не видел вживую, около $500 тысяч:

– Любовь может заставить вас делать что угодно, даже если она фальшивая. Как я мог быть таким глупым?

Однако, потерянные кошельки и нехватка средств, чтобы приехать к любимым – далеко не единственные предлоги, которыми пользуются мошенники рад получения прибыли. Нередко виртуальные интимные отношения заканчиваются банальным шантажом: сделанные во время любовного онлайн-общения видеозаписи – прекрасный материал для выкачки денег из жертвы.

А еще доверчивым женщинам нередко предлагают встретиться в экзотических странах, например, в Нигерии. Из таких поездок возвращаются далеко не все.

В дело решило вмешаться Федеральное бюро расследований США, специалисты которого подготовили краткие рекомендации для посетителей сайтов знакомств.

Вот что они советуют:

- Относитесь со скептицизмом к рассказам онлайн-знакомых: невозможность приехать в страну из-за недостатка средств или выражение бурных чувств на ранних этапах общения должны вас сразу же насторожить.

- Проведите собственное расследование: часто человека можно найти в Сети по фотографии или обнаружить в других соцсетях. Правда, этот метод вряд ли сработает с профессиональным мошенником.

- Воздержитесь от отправки денег. По крайней мере, не высылайте людям, с которыми вы не знакомы лично, сумму, о которой потом будете жалеть и уж тем более не берите в долг, чтобы помочь онлайн-приятелю: вернуть перевод из-за границы практически невозможно.

- Не пытайтесь отомстить, поняв, что вас «развели» – помните, скорее всего вы имеете дело с профессиональным преступником.

- Оборвите любые контакты, если вы заметили подвох в отношениях – мошенник не будет слишком настойчив и, наткнувшись на ваши блокировки, через некоторое время переключится на поиски другой жертвы.

- Не доверяйте случайным детективам – они могут оказаться в сговоре с мошенником. Почувствовав обман, обращайтесь в полицию.

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