Рецепты на Масленицу: секреты кубанских хозяек

Фото: «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва

Станичники называли масленичную неделю заговинами (от «говеть» - поститься). В преддверии поста они отказывались от мяса, пока ещё позволяя себе другие скоромные продукты - яйца и сыр. А ещё - воздерживались от работы, много общались и веселились. И в конце недели прощали и просили прощения, расставаясь с грузом обид и недомолвок.

Масленица на Кубани - широкая и обильная

Пиры в станицах устраивали горой! Как будто хотели наесться на весь семинедельный пост. Хотя истоки этой традиции куда глубже, в язычестве, когда пробуждение природы было принято встречать со всей возможной щедростью - чтобы она ответила плодородием.

На Верхней Кубани на Масленицу традиционно готовили вареники со всевозможными начинками. Тарелки с аппетитно дымящимися горками заливали жирной сметаной, а к ним на стол обязательно добавляли сыры, творог, варенец и простоквашу. Ну, и какая встреча весны без румяного блина - символа солнышка?

Масленица на Кубани - тёплая и семейная

Отмечали все от мала до велика и от всей души: ходили в гости с угощениями, устраивали игры, соревнования и вечера с песнями и танцами - парными и хороводными.

Кулачные бои, джигитовка и прочие «мужские» забавы позволяли парням показать свою удаль, на танцах молодёжь могла познакомиться и подружиться, а в некоторых станицах самым надёжным парням дозволялось прокатить подруг с ветерком на санях. В общем, первый весенний праздник на Кубани был посвящён семье. Тут даже бытовал редкий для России обряд «вязания колодки» - шуточное наказание для тех, кто не обрёл пару в прошлом году.

Семь дней между зимой и весной, когда природа уже начинает просыпаться, но тиски зимы ещё сильны - лучшее время для душевного отдыха в кругу близких! Ну что, встретим весну по-кубански? Неважно, каким будет праздничный стол - главное, чтобы разнообразным. Ну, и с масленичным блюдом во главе.

Кстати, чем жирнее сметана - тем она вкуснее. поэтому для масленичных блинов и вареников лучше брать сметану 20 %, а то 25 % - у марки «Агрокомплекс Выселковский» есть такая. Любящей изобилие Масленице это понравится!

Рецепты

Вареники

Вся суть вареников - в начинке, поэтому тесто им нужно самое простое. Можно обойтись минимумом ингредиентов: 3 - 4 стакана муки, стакан воды, щепотка соли. Но мы поделимся с вами рецептом с добавлением яиц, которые делают тесто пластичнее и удобнее в лепке.

Тесто для вареников

Ингредиенты:

450 г муки;

2 яйца;

160 мл воды;

1/2 ч. л. соли.

Насыпьте муку горкой, сделайте в ней углубление, разбейте в него яйца, всыпьте соль и начинайте выливать воду, замешивая тесто по краю. Когда тесто станет эластичным, заверните его в пищевую пленку и оставьте на столе на 20 - 30 минут. Пока тесто «думает», можно заняться начинкой.

Готовое тесто нарежьте на части, раскатайте на пласты толщиной в миллиметр-полтора и вырезайте кружочки стаканом. Положите на каждый кружочек по чайной ложке начинки и аккуратно залепите их по краю. Можно варить!

Начинки для вареников

картофель;

картофель с грибами;

мясо;

печёнка;

творог: сладкий и несладкий;

вишня; яблоки.

Секреты:

- Вместо обычной воды можно взять минеральную, особенно если вы готовите без яиц - тесто получится более эластичным и податливым.

- Края при лепке смажьте небольшим количеством воды или яичным белком - чтобы не разваривались раньше времени.

- Мясо для начинки предварительно сварите и измельчите в мясорубке или блендере с поджаренным луком и чёрным перцем.

- Начинки из свежих ягод получаются жидкими. Чтобы они не вытекали при варке, положите меньше сахара и добавьте в начинку крахмал из расчёта чайная ложка на 500 граммов - он свяжет ингредиенты.

- Готовьте любые вареники 8 - 10 минут, а вишнёвые - 15. Дубильные вещества, которые содержатся в ягодах, замедляют процесс приготовления.

Как подавать?

Подавать вареники можно горкой с жареным луком или в бульоне, запеченными под соусом или просто со сметаной и ягодами.

Кстати, в ассортименте сети «Агрокомплекс Выселковский» есть вкусные вареники и блинчики с начинками - чтобы масленичный пир себе могли устроить даже очень занятые люди.

Блины

Простые будут тоньше, дрожжевые - пышнее; если молоко подогреть до 60 градусов - блинчики получатся кружевными, если в качестве основы использовать сыворотку - нежными и пластичными, а если кефир - толстыми и мягкими с лёгкой кислинкой… В общем, сколько хозяек - столько рецептов блинов! Поэтому мы приведём здесь два самых базовых рецепта.

Простое тесто для блинов

Ингредиенты:

1 литр жирного молока (от 3,2%);

400 г пшеничной муки;

2 ст. л. сахара;

4 куриных яйца;

2 ст. л. растительного масла;

соль на кончике ножа.

Взбейте яйца с сахаром. Постепенно всыпьте муку и соль, чередуя их с молоком, вымешайте до однородной массы без комочков. Оставьте тесто на 20 минут. В конце добавьте растительное масло и пеките на хорошо прогретой сковородке.

Дрожжевое тесто для блинов

Ингредиенты:

1 литр жирного молока (от 3,2%);

2,5 стакана пшеничной муки;

1 яйцо;

3 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. сухих дрожжей;

2 ст. л. сахара;

1/2 ч. л. соли.

Чуть подогрейте молоко (до 30 градусов) - оно должно быть слегка тёплым. В половине молока растворите дрожжи, добавьте яйца, масло, сахар и соль, перемешайте. В несколько приёмов всыпьте в смесь муку, каждый раз хорошо вымешивая тесто. Влейте в тесто остальное молоко, взбалтывая его венчиком. Оставьте тесто при комнатной температуре как минимум на два часа (но не больше пяти) - чтобы тесто стало как пушистая пена. Теперь можно прокаливать сковородку и печь!

Начинки и топпинги для блинов

творог;

мясо;

курица;

яйцо и зелёный лук;

капуста;

консервированный арбуз,

сгущённое молоко;

мёд;

варенье.

Фото: «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва

Приходите в магазин «Агрокомплекс Выселковский» и выбирайте продукты для начинки из невероятного разнообразия: здесь есть и нежное мясо от местных коров, и свежайшая молочка с чудесным насыщенным вкусом, и замороженные ягоды с приветом от лета, и кубанское солнышко в банках душистых сладостей. Ну, и мука здесь отличная: белоснежная, воздушная, с бескрайних полей Юга России!

Секреты:

- Блины получатся вкуснее, если яичные желтки для теста готовить отдельно от белков.

- Чтобы блины были мягче и пышнее, просейте муку - это насытит её кислородом.

- Как понять, что тесто готово? Зачерпните его половником и вылейте обратно - мелких пузырьков оставаться не должно.

- Пеките блины на двух сковородах - так быстрее и удобнее.

- Если планируете блинчики с начинкой, обжаривайте их с одной стороны. Потом выложите начинку на поджаренную сторону, заверните блин и подрумяньте его на сковороде или в духовке.

Фото: «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва

Как подавать?

Можно выставить блины на тарелках стопками и дать гостям самим набирать начинки. Можно свернуть из блинов конвертики, мешочки, завязанные пером зелёного лука, или трубочки, которые потом разрезать на широкие ломтики. Чем больше вариантов — тем вкуснее и интереснее!

Автор текста: Елена Соловьева