Число военных баз США у границ России надо сократить: американский капитан оказался умнее генералов из Пентагона

Что касается военных баз и объектов США в Европе, то их на этом континенте - как блох у дворовой собаки Фото: EAST NEWS

Чем больше военных баз Соединенные Штаты сооружают рядом с российскими границами, тем скорее точно такие же базы РФ могут появиться вблизи США. Так заявил журналистам бывший морской пехотинец армии США Дэн Грейзер. Отставной капитан рассказал, что имеет большой опыт службы на базах Ирака и Афганистана. По его словам, размещение американских войск в других странах – это достаточно дорогое удовольствие, которое оплачивается налогоплательщиками. Поэтому имеет смысл сократить количество баз. Особенно тех, которые обустраиваются вблизи российских границ. Грэйзер убежден, что недовольство России усилением американского присутствия рядом со своими рубежами вполне понятно. В Соединенных Штатах тоже появилось бы огромное количество недовольных, если бы Россия начала открывать свои военные базы в Канаде: «Мы бы просто сошли из-за этого с ума», – подытожил бывший капитан морской пехоты США.

И тут стоит вспомнить прошлогодний случай, когда не военная база, а всего лишь несколько десятков российских военных инструкторов на время разместились в Венесуэле. Белый дом и Пентагон сразу стали колошматить в тревожные колокола, американская пресса подняла панический вой - "Русские идут! Они уже рядом!". А когда один из крупных чиновников Минобороны РФ не так давно всего лишь заикнулся о том, что при определенных обстоятельствах "нельзя исключать" появление российских военных баз или объектов в той же Венесуэле или снова на Кубе, Овальный кабинет президента США затрясло от возмущения. Ну вот такая она - вашингтонская логика: американским военным у границ России обустраиваться можно, а россиянам нельзяз делать это даже за тысячу километров от границ США.

Так что тертый морской пехотинец рассуждает весьма здраво и справедливо. Ну как тут не скажешь, что капитан умнее иного американского генерала! США содержат за рубежом почти 800 своих военных баз и объектов. И примерно 40 из них находятся недалеко от границ России. Грейзер еще раз прав - это "дорогое удовольствие", Пентагон выгребает из карманов американских налогоплательщиков более $130 миллиардов в год! Причем, уже не раз было так, что американские вояки врывались в чужу страну и обустраивали там военную базу без разрешения законного правительства этого государства. Как, например, в Сирии. Там военная база США появилась в районе самого "жирного" нефтяного поля. А теперь те, которые пришли в Сирию якобы для борьбы с терроризмом, откровенно грабят сирийскую нефть. А что дала база США в Афганистане? Вооруженных формирований талибов за 20 минувших лет там стало еще больше, а контрабанда наркотиков увеличилась в 10 раз!

Ну а что касается военных баз и объектов США в Европе, то их на этом континенте - как блох у дворовой собаки. Старушка Европа все чаще намекает засидевшимся квартирантам из-за океана, что способна сама себя защитить, но Вашингтон снова брехливо пугает ее "российской военной угрозой". Да и еще вынуждает сильнее выворачивать карманы для пополнения общака НАТО...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему российская электромагнитная пушка вызвала панику в США

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец - о самой большой загадке последних лет для ЦРУ и Пентагона (подробности).