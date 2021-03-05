Алина Санько представит Россию на конкурсе "Мисс Вселенная 2020"

Алина Санько поедет в США на конкурс "Мисс Вселенная" от России. Фото предоставлено организаторами конкурса

Мисс Россия 2019 Алина Санько отправится в начале мая 2021 года в США, чтобы представить страну на 69-м по счёту международном конкурсе "Мисс Вселенная 2020". Его финал состоится 16 мая в Голливуде, сообщили организаторы конкурса сайту KP.ru.

Впервые за всю историю конкурса победительницы носили свой титул два года. В 2020 году конкурс был отменён из-за пандемии коронавируса. Звание Мисс Вселенная 2019, как сообщал сайт KP.ru, получила модель и Мисс Южная Африка Зозибини Тунци.

- Для меня огромная честь представлять нашу страну на одном из самых престижных международных конкурсов красоты - "Мисс Вселенная 2020"! Я мечтала попасть на этот конкурс и очень благодарна за эту возможность! В ближайшие два месяца я буду активно готовиться к финалу "Мисс Вселенная". Нужно много всего успеть. Я очень люблю этот волнительный период перед международными конкурсами, который, надеюсь, и в этот раз увенчается достойным результатом. Со своей стороны, я приложу максимум усилий, чтобы представить Россию на высоком уровне! - поделилась Алина Санько.

Наблюдать за подготовкой Алины к "Мисс Вселенная" можно в официальном Instagram-аккаунте конкурса.

Генеральный директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк отметила, что организаторы рады участию от России в конкурсе "Мисс Вселенная 2020" Алины Санько.

- В связи со сложной эпидемиологической ситуацией во всем мире, конкурсы красоты переносились и откладывались. "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная" не стали исключением. Мы уверены, что за последние два года Алина получила тот самый необходимый опыт официальных выходов, публичных выступлений, овладела профессиональными навыками, и является лучшим кандидатом для представления России на международном уровне. Будем болеть и поддерживать нашу победительницу в этом непростом состязании среди самых красивых девушек мира! - поделилась Анастасия Беляк.

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