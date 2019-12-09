Объявлена победительница «Мисс Вселенная-2019»

Стало известно имя новой обладательницы титула «Мисс Вселенная». В этом году ей стала 26-летняя представительница ЮАР Зозибини Тунци.

missuniverse Зозибини Тунци

Как отмечается на официальной странице конкурса, в родной Южно-Африканской Республике девушка известна борьбой с гендерным неравенством.

Зозибини Тунзи.Победительница конкурса "Мисс Вселенная"

В тройку также вошли 24-летняя Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико и 25-летняя София Арагон из Мексики.

Объявление победительницы конкурса "Мисс Вселенная".В пару финалисток вошли девушки из ЮАР и Пуэрто-Рико

68-й международный конкурс «Мисс Вселенная» проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия. За титул сражались 90 победительниц национальных конкурсов красоты со всей планеты.

Зозибини Тунзи - "Мисс Вселенная" 2019.Названа победительница конкурса красоты

Представительнице России Алине Санько пришлось пропустить конкурс из-за проблем с оформлением американской визы, поскольку организаторы объявили место и дату финала слишком поздно. Россиянка примет участие в финале конкурса «Мисс Мира», который пройдет в Лондоне 14 декабря.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» решила пролистать соцсети участниц конкурса «Мисс Вселенная» и посмотреть, как девушки выглядит с макияжем и без. Косметика действительно сотворила чудеса.

Зозибини ТунциФото: GLOBAL LOOK PRESS

Представительница Пуэрто-Рико Мэдисон АндерсонФото: GLOBAL LOOK PRESS

София Арагон из Мексики вошла в тройку финалистокФото: REUTERS