Аномалии погоды в марте 2021: В Москву идет 25-градусный мороз и резкое потепление до +5

В ночь на 11 марта в Москве ожидаются морозы до -25С. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не успели синоптики пообещать нам теплый март, как природа решила напомнить, кто в доме (в смысле в небесной канцелярии) хозяин. Уже в пятницу, 5 марта, на улице времена года сменяли друг друга буквально через час: то по-весеннему яркое солнце и синее небо, то злая зимняя метель.

В предстоящие праздничные выходные по случаю 8 марта и в течение всей следующей погодные недели контрасты будут еще резче. Всего за сутки температура повысится на 30 градусов! С -25 градусов (такой мороз обещают ночью 11 марта) до +4 (оттепель уже на следующий день, 12 марта). Скакать будет и атмосферное давление. Так что метеозависимым москвичам, скорее всего, придется несладко. А удивляться будем все.

В Гидрометцентре России и Московском метеобюро поделились с “КП” подробным прогнозом на 6 – 14 марта.

В субботу, 6 марта, ночь с серьезным морозцем, -10...-15 градусов. Все, что растаяло под весенним солнцем, снова замерзнет, на автотрассах и тротуарах будет очень скользко. Днем -1...-6, пройдет небольшой снег.

В воскресенье, 7 марта, погода совсем зимняя – со снегопадом, метелью, пронизывающим ветром с порывами до 20 метров в секунду, гололедицей и снежным заносами на дорогах. Ночная температура -7...-12 градусов, днем около ноля.

В Международный женский день 8 марта будет, увы, пасмурно и снежно, солнце прекрасных дам вряд ли порадует. Под утро воздух остынет до -7...-12, днем -3...-8 градусов.

Во вторник, 9 марта, вопреки календарю морозы усилятся. Ночью уже до -20, днем -7...-11 градусов. Зато в облаках появятся просветы, выглянет солнце, снега не ожидается.

В среду, 10 марта, снова облачно и со снегом. Ночные холода окрепнут до -21 градуса, днем -7...-12.

Пик мартовской стужи придется на четверг, 11 марта. Ночная стужа до -25 градусов, днем -8...-13, пасмурно, небольшой снег. До температурного рекорда дело вряд ли дойдет. За все 140 лет метеонаблюдений самое холодное 11 марта выдалось в 1909 году, более века назад. Тогда трещал мороз -27,7 градуса. И это в самой столице, сейчас же до -25 воздух остынет в Подмосковье, в мегаполисе, скорее всего, будет -20...-22. Но то, что для второй декады марта подобные холода аномальны, - это факт.

В пятницу, 12 марта, погода молниеносно изменится. Под утро уже не ниже -12 градусов, а днем оттепель до +4! Правда, с серым небом и мокрым снегом.

В субботу, 13 марта, ночью -1...-6, днем потеплеет до +5, будет капать дождь.

В воскресенье, 14 марта, даже ночью плюсовая температура,-3...+2, днем +5, облачно, мокрый снег.

А теперь про атмосферное давление. “Барическая пила” в этот раз будет суровой (напомним, так синоптики называют резкие и частые перепады давления вверх-вниз, на графике они выглядят как зубья пилы). Судите сами:

6 марта – 748 мм рт. ст.

7 марта – 733 мм рт. ст. За сутки давление упадет на 15 мм рт.ст., это очень много.

8 марта – 738 мм рт. ст.

9 марта – 746 мм рт. ст.

10 марта – 751 мм рт. ст.

11 марта – 752 мм рт. ст.

12 марта – 743 мм рт. ст.

13 марта – 733 мм рт. ст. Два дня подряд давление будет стремительно понижаться, на 10 мм каждые сутки.

14 марта – 736 мм рт. ст.

Кто виноват в такой странной мартовской погоде? Сменяющие друг друга над столицей атмосферные вихри. Сначала ненастный циклон (ему “спасибо” за метель), потом – антициклон, именно он обеспечит морозы. А во второй половине следующей недели до нас доберется новый циклон из Атлантики – а с ним оттепель и мокрый снег.