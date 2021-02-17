Барическая пила: чем опасны погодные аномалии 23 февраля 2021

На февральские праздники Москву опять ждут метели. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В выходные погоды снова будет напряженной, - со вздохом констатирует главный специалист Московского метеобюро Татьяна Поздякова.

Напомним: длинные выходные по случаю Дня защитника Отечества в 2021 году нас ждут с воскресенья по вторник, 21, 22 и 23 февраля. Суббота 20 февраля официально считается рабочим днем. Но многие москвичи привыкли работать удаленно, так что планируют поездки на дачу и в загородные отели на все четыре дня. Впрочем, метеорологи сомневаются, что проводить февральский уикэнд на природе – хорошая идея.

Почему?

- На Москву, область и соседние регионы обрушится новый ныряющий циклон – похожий на тот, что недавно принес нам рекордные снегопады, — объясняет Татьяна Позднякова. - Так что опять ждем сильный снег и метели. Скорее всего, больше всего осадков выпадет 21 февраля, 22-го – передышка, 23 февраля – снова снег. В общей сложности за праздники сугробы вырастут еще на 10 – 12 сантиметров.

Между прочим, и сейчас уже высота снежного покрова в столице близка к максимальной за всю историю метеонаблюдений. К 17 февраля на метеостанции ВДНХ она составляет 58 см, в центре мегаполиса 59 см, а больше всего снега в Измайлове, 74 см. Однако подсчет всех погодных рекордов идет лишь по данным метеостанции ВДНХ. И там сугробы до исторических высот пока не дотягивают: в 1994 году к 17 февраля там было 63 см снега. Так что обещанный синоптиками “праздничный” снегопад вполне может привести к еще одному рекорду – по толщине снежного покрова.

Что с морозами? Они будут перед выходными, и вполне серьезные – хотя температрных рекордов не ждем, хватит и снежных:

- Морозная солнечная погода порадует любителей настоящей русской зимы в четверг, пятницу и субботу. По ночам стужа окрепнет -27...-30 градусов, днем около -15. Такая температура на 10 – 12 градусов ниже климатической нормы, - делится подробностями Татьяна Позднякова. - В выходные станет теплее: 21 и 22 февраля днем около -6...-7 градусов, а вот 23 февраля вновь -10...15. Ночи останутся хододными, до -18...-20 градусов. При такой температуре и метелях на улице будет неуютно. Лучше всего сидеть в тепле, будь то дома или за городом, и любоваться снегом из окна.

А еще до конца недели и в праздники с нами будет барическая пила. Об этой неприятной особенности погоды предупредили в центре “Фобос”. Барическая пила – не официальный метеорологический термин, скорее яркий эпитет. Так называют резкие скачки атмосферного давления то вверх, то вниз. На графике они выглядят как зубья пилы. К счастью, в этот раз “зубья” окажутся не очень острыми: давление будет меняться на 3 – 7 мм ртутного столба. Но почти каждый день. В среду, 17 февраля, оно составляет 747 мм, в четверг, по прогнозу “Фобоса”, вырастет до 753 мм, в пятницу и субботу до 754 мм, в воскресенье упадет до 746 мм, в понедельник вновь подскочит до 753 мм, во вторник, первый рабочий день после длинного уикэнда, понизится до 750 мм.

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